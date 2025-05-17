В воскресенье сохранится облачная и дождливая погода
фото: LETA
В Латвии

В воскресенье сохранится облачная и дождливая погода

Отдел новостей

LETA

В воскресенье сохранится облачная и дождливая погода, на юге страны возможны продолжительные дожди, прогнозируют синоптики.

В ночь на воскресенье на большей части территории Латвии пройдут кратковременные дожди, температура воздуха составит +6...+10 градусов. Днем сохранится облачная и дождливая погода, со слабым и умеренным северо-восточным, северным ветром. Воздух прогреется до +10...+15 градусов.

В Риге днем временами ожидается дождь, а температура воздуха составит +12...+14 градусов.

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