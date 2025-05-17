В Риге будет облачно, вечером ожидается продолжительный дождь

Утром на западе пройдут дожди, а в течение дня с юго-востока Латвию накроет новая зона осадков, которая постепенно охватит большую часть территории страны. Меньше всего осадков будет на севере Латвии. Воздух прогреется до +9…+14 градусов, будет дуть слабый и умеренный восточный ветер, постепенно переходящий в северо-восточный.