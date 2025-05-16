В субботу ожидается более солнечная и теплая погода

Ближайшей ночью ожидается переменная облачность, наиболее ясным небо будет в Видземе. Местами - главным образом, в Курземе и Земгале - пройдут дожди. Ветер - восточный от слабого до умеренного, температура воздуха понизится до +1...+7 градусов.