"Работает неофициально, детям не дает ни цента... Ему еще и помогать?" Мнение людей о планируемой помощи должникам по алиментам

Также она поделилась личным опытом. "Мой бывший муж работает неофициально. Получает деньги наличными — и оставляет их себе, на свои нужды. Детям не дает ни цента. А речь идет о трех детях. Долг по алиментам превышает уже 30 000 евро. Не считая того, что он должен судебной администрации, кредиторам и, возможно, еще кому-то. Деньги, которые он получает неофициально, никто не может у него отобрать. Недавно был случай — его чуть не лишили водительских прав. Но, заплатив судебному исполнителю, он смог их сохранить. То есть за права заплатить он может, а содержать детей — нет. Сейчас он продолжает работать неофициально, ездит на двух машинах, зарегистрированных на других людей, чтобы их не конфисковали. Купил квартиру, оформленную на имя матери, чтобы ее не забрали. Снимает дом — значит, деньги есть, чтобы еще и арендовать жилье. Но аренда — без договора, чтобы не возникало проблем. Поэтому подумайте еще раз — действительно ли стоит помогать людям, для которых собственные нужды важнее нужд их собственных детей?"