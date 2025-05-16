"Работает неофициально, детям не дает ни цента... Ему еще и помогать?" Мнение людей о планируемой помощи должникам по алиментам
Завершилось общественное обсуждение, в ходе которого были поданы поправки к закону о Гарантийном фонде средств на содержание (UGF). Поправки предусматривают дополнительную поддержку должникам для урегулирования долгов перед фондом. Посмотрим, какие мнения высказали люди.
"Если нет последствий, нет причин менять поведение"
Гита выразила решительную позицию против предоставления помощи лицам, которые сознательно уклоняются от уплаты алиментов или выполнения других финансовых обязательств. Она подчеркнула, что таким людям не следует идти навстречу, поскольку это уменьшает их личную ответственность. "Помогая тем, кто не выполняет свои юридические или моральные обязательства, мы фактически подтверждаем, что за свое поведение можно не нести серьезных последствий", - говорит Гита и указывает, что алименты — это не просто платеж, а важнейшая защита прав ребенка.
"Если кто-то отказывается платить, он фактически отказывается от ответственности за благополучие своего ребенка. В результате страдает не только ребенок, но и родитель, добросовестно выполняющий свои обязанности, зачастую берущий на себя весь финансовый груз", — пояснила она.
Кроме того, считает женщина, подобное поведение создает опасный прецедент в обществе. "Поддерживая уклонение от обязательств, мы подаем сигнал, что такое поведение допустимо и не будет строго оценено". Она также указала на проблему социальной несправедливости:
"Часто финансовую ответственность берет на себя другой родитель или даже государство. Это несправедливо ни по отношению к ребенку, ни по отношению к налогоплательщикам. Если нет последствий, нет причин менять поведение".
Также она поделилась личным опытом. "Мой бывший муж работает неофициально. Получает деньги наличными — и оставляет их себе, на свои нужды. Детям не дает ни цента. А речь идет о трех детях. Долг по алиментам превышает уже 30 000 евро. Не считая того, что он должен судебной администрации, кредиторам и, возможно, еще кому-то. Деньги, которые он получает неофициально, никто не может у него отобрать. Недавно был случай — его чуть не лишили водительских прав. Но, заплатив судебному исполнителю, он смог их сохранить. То есть за права заплатить он может, а содержать детей — нет. Сейчас он продолжает работать неофициально, ездит на двух машинах, зарегистрированных на других людей, чтобы их не конфисковали. Купил квартиру, оформленную на имя матери, чтобы ее не забрали. Снимает дом — значит, деньги есть, чтобы еще и арендовать жилье. Но аренда — без договора, чтобы не возникало проблем. Поэтому подумайте еще раз — действительно ли стоит помогать людям, для которых собственные нужды важнее нужд их собственных детей?"
Тем не менее, Гита добавила, что помощь может предоставляться только в тех случаях, когда человек сам демонстрирует желание измениться, предпринимает активные шаги по погашению долга и проявляет добросовестное отношение. "Такая помощь — не привилегия, а возможность доказать свою ответственность".
Ассоциация социальных работников Латвии: это дополнительная нагрузка на социальные службы
Ассоциация социальных работников Латвии ознакомилась с законопроектом, предусматривающим привлечение социальных работников самоуправлений к работе с должниками по алиментам с целью решения их социальных проблем и содействия погашению долгов. Однако ассоциация категорически возражает против наделения социальных служб дополнительными функциями без предварительного обсуждения со специалистами отрасли и принципиально не согласна с увеличением нагрузки, поскольку это может ухудшить качество других важных социальных услуг.
Ассоциация указывает на риски — рост числа клиентов, недостаточное финансирование, перегрузку социальных работников, а также возможные сложности во взаимодействии с клиентами. По мнению ассоциации, достаточно было бы просто направить информационное письмо с предложением обратиться в социальную службу. При этом организация готова к сотрудничеству для совместного поиска решений.
Другие мнения: стали бы гасить долг, если бы сумма была разумной
Один из жителей Латвии, пожелавший остаться анонимным, выразил обеспокоенность ситуацией с отцами, находящимися в местах лишения свободы. По его словам, многие из них искренне хотят помогать детям, но становятся должниками по алиментам, поскольку за решеткой у них нет возможности зарабатывать и общаться с внешним миром:
"Человек отбывает несколько лет заключения, за это время накапливается долг. После освобождения устроиться на официальную работу почти невозможно — практически вся зарплата будет уходить на погашение задолженности по алиментам".
Еще один человек сказал, что с радостью начал бы гасить долг, если бы ежемесячный платеж был в разумных пределах.
"Хотелось бы, чтобы на период регулярных выплат с должников снимались ограничения. Если должник нарушает договор — тогда ограничения возвращаются. Сейчас же из-за этих ограничений невозможно полноценно работать и зарабатывать. Нельзя всех должников мерить одной меркой. Например, мой долг образовался из-за тяжелых жизненных обстоятельств. Я не мог зарабатывать из-за проблем со здоровьем и согласился на алименты, надеясь начать выплачивать долг после выздоровления".
О планируемых поправках в Закон о Гарантийном фонде средств на содержание
Согласно данным Гарантийного фонда средств на содержание (UGF), в Латвии насчитывается почти 42 тысячи должников перед фондом. Из них более 25 тысяч — это родители, вместо которых фонд продолжает выплачивать алименты. Иначе говоря, эти родители не исполняют обязанность, закрепленную в статье 179 Гражданского закона — обеспечивать содержание своих детей. Более 17 тысячам должников выплаты уже прекращены (например, ребенок достиг совершеннолетия и начал работать), однако долги не погашены.
Ежемесячно из UGF выплачивается в среднем 4,1 млн евро, что обеспечивает алиментами почти 34 тысячи детей. Общая сумма задолженности перед государством превышает 345 миллионов евро.
В связи с этим Министерство юстиции в сотрудничестве с UGF разработало поправки к закону, цель которых — стимулировать родителей исполнять свои обязательства по содержанию детей и возвращать задолженности.
Законопроект "Поправки к закону о Гарантийном фонде средств на содержание" разработан с целью:
- усовершенствовать механизм возврата средств, выплаченных фондом;
- обеспечить защиту прав детей;
- мотивировать должников выполнять свои обязанности;
- упростить порядок заключения соглашений;
- обеспечить дополнительную поддержку должникам при сотрудничестве администрации фонда с государственными и муниципальными учреждениями.
Также предусмотрена обработка персональных данных получателей и должников фонда в соответствии с требованиями Общего регламента по защите данных (GDPR), а у фонда появится доступ к более полной информации о должниках из кредитных бюро.