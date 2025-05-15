На черном рынке продают латвийские ID-карты и водительские права: сколько стоит подделка?
Сама возможность приобрести документы — паспорт, водительское удостоверение, ID-карту — на черном рынке не является секретом. Другое дело, что продавцы этой нелегальной продукции не стоят на каждом углу. Благодаря повышенной скрытности этого незаконного бизнеса, обмануть клиента очень легко.
Портал Postimees.ee решил посмотреть, что именно предлагают на продажу, пообщаться с продавцом и выяснить, какие неприятности грозят человеку за осознанную покупку поддельного документа. Этот эксперимент портал провел потому, что в Telegram-каналах начали появляться публикации от людей из третьих стран с вопросами, можно ли поселиться в ЕС, купив документ с действующим видом на жительство. Причины разные — у кого-то отобрали разрешение на проживание, кто-то хочет срочно уехать.
Если есть спрос, значит, есть и предложение. В мессенджере Telegram был найден специализированный торговый канал, где можно заказать «любой европейский или американский документ». Там предлагается большое количество документов разных стран, но ID-карты стран Балтии не являются самыми популярными.
На вопрос, можно ли купить ID-карту Эстонии или Латвии, продавец ответил четко: «Можно заказать. С обеих сторон?» Под «двумя сторонами» подразумевается не пластиковая карта, а скан обеих сторон документа, который можно использовать только онлайн. Притворившись непонимающим, журналист спросил: «Две стороны, да. Сколько стоит?» Продавец ответил: 15 долларов за один комплект. Даже человеку без опыта должно быть ясно, что за 15 долларов никто пластиковую карту делать не будет, поэтому журналист поинтересовался, можно ли заказать нормальную карту. Оказалось — можно. Доставить документ в Псков тоже не проблема.
Оплата производится в криптовалюте. Названная продавцом цена в биткойнах (по проверенному курсу) оказалась заметно ниже 600 долларов. Затем клиент должен предоставить свои данные, образец подписи и оплатить заказ.
Все это вызывает массу вопросов. Даже если игнорировать сам факт незаконной покупки поддельного документа. Что мошенники потом будут делать с вашими паспортными данными и образцом подписи? На какую сумму могут взять кредит на ваше имя?
Вопрос о том, что будет, если вас задержат на границе с поддельным документом, остается риторическим. Продавец на него не ответил. То, что никаких документов после оплаты не будет, можно понять хотя бы по тому, что после сомнений «покупателя» продавец просто перестал отвечать. Дадите свои данные — хорошо. Не дадите — найдется следующий.
За изготовление и использование подделок предусмотрено наказание
В Эстонии за подделку важных личных документов (паспорт, ID-карт и т.д.) предусмотрен штраф или лишение свободы на срок до трех лет. За осознанную покупку, использование или передачу поддельного документа также предусмотрен штраф или лишение свободы до трех лет.
Рынки полностью анонимны — как минимум для продавца, который не хочет попасть в тюрьму. А вот для покупателя все не так просто — зайти и спросить еще можно анонимно, но дальше — как повезет. Многие попадаются в ловушку, искренне считая, что, расплатившись криптовалютой и заказав документ на вымышленное имя, им ничего не грозит. На деле — смысла в таких покупках почти нет.
Какие документы самые популярные на черном рынке?
Невооруженным глазом видно, что у карты неправильный дизайн, она совершенно не соответствует настоящей. В настоящих ID-картах фотография не цветная, а черно-белая. Шрифт слишком жирный и не соответствует используемому — Helvetica Narrow.
Есть и другие менее заметные признаки подделки — голограмма нарисована вручную или вставлена как картинка, нет видимых UV-меток под логотипом EST. Область с кодами также не соответствует оригинальной карточке ни по шрифту, ни по размещению. Ясно, что такую карту можно «впарить» только какому-нибудь иностранцу из условного Вьетнама, который никогда не видел европейских ID-карт.
Это не ID-карта, а цифровой макет для верификации на сайтах, которые не проверяют документы по базам (например, для создания аккаунтов). Качество очень низкое, видны визуальные дефекты.
А как обстоят дела с паспортами? С паспортами в основном та же история: большинство магазинов, работающих в одной связке, торгуют нелепыми подделками. Их цена доступна, и это уже говорит о том, что ожидать за такие деньги качественный товар — наивно. Скорее всего, покупатель просто заплатит криптовалютой за воздух.
Короче говоря, на продажу выставлено практически все: ID-карты ЕС, паспорта ЕС, США, Канады, водительские удостоверения, студенческие ISIC-документы, удостоверения полиции, военных и прочее. Встречаются и когда-то актуальные COVID-сертификаты, которые до сих пор нужны в некоторых странах Азии. Поддельный паспорт ЕС стоит от 400 до 2000 долларов, водительское удостоверение США — от 250 до 800 долларов. Полный пакет с ID-картой и так называемым банковским комплектом («ID + Bank Kit») может стоить до 4000 долларов.
Если где-то и можно сделать настоящий документ, то это будет не на рынке, а через людей с глубокими связями в правоохранительных органах. Чаще всего такое происходит на Балканах, на Кавказе, в России, Молдове. Существует очень узкая группа криминальных «производителей», у которых есть доступ к легальному оборудованию (принтеры, защита, голограммы). Иногда они используют украденные бланки или документы, но им не нужна массовая реклама на черном рынке — они работают над индивидуальными заказами по рекомендации.
Многочисленные журналистские расследования подтверждают выводы этого эксперимента: подавляющее большинство продавцов документов на черном рынке — обычные мошенники. Никаких «суперпаспортов ЕС» на черном рынке не существует. Эти продавцы не смогут внести данные в официальную базу и организовать «гарантированный проход через границу». Нужно понимать: сознательная покупка поддельного документа с намерением его использовать — это незаконно и с огромной долей вероятности приведет к последствиям.