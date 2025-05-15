На черном рынке продают латвийские ID-карты и водительские права: сколько стоит подделка?

Рынки полностью анонимны — как минимум для продавца, который не хочет попасть в тюрьму. А вот для покупателя все не так просто — зайти и спросить еще можно анонимно, но дальше — как повезет. Многие попадаются в ловушку, искренне считая, что, расплатившись криптовалютой и заказав документ на вымышленное имя, им ничего не грозит. На деле — смысла в таких покупках почти нет.