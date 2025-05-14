В Латвии закрываются малые больницы - не хватает пациентов

Он также отметил, что и в тех регионах, где ранее находились эти малые больницы, люди по-прежнему живут и нуждаются в медицинской помощи. «Но чтобы ее получить, им приходится ехать куда-то дальше — в региональную или даже университетскую больницу. Цифры говорят сами за себя: например, я когда-то 20 лет работал в Салдусской больнице. Раньше в этом крае было более 40 тысяч жителей, сейчас — едва больше 20 тысяч. Соответственно, уменьшается и объем функций больниц, включая родильные отделения и хирургическую деятельность», — описал сложную ситуацию с малыми региональными больницами Евгений Калейс.