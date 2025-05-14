"Миру отчаянно нужен лидер из Америки, противопоставляемый Трампу": Андрей Экис поделился мыслями о новом папе

"В последнее время, пытаясь понять логику происходящего, я размышлял о новом римском папе Льве XIV, которого недавно избрали и который родом из Америки. Я сам не католик, да и не особо верующий, но, знаете, как режиссер и продюсер я привык смотреть на мир как на большое кино — с его сюжетами, героями и драмами, — пишет Экис. — Мне кажется, что мир сейчас очень напоминает 1914 или 1938 год — мы снова на грани какого-то большого перелома. Именно поэтому, думаю, католическая церковь, которая исторически очень точно улавливает мировые события, выбрала нового папу именно из Америки, именно в это время, когда популисты начинают доминировать в мировой политике".