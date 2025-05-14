"Миру отчаянно нужен лидер из Америки, противопоставляемый Трампу": Андрей Экис поделился мыслями о новом папе
Кинопродюсер Андрей Экис на своей странице в Facebook поделился размышлениями о новоизбранном папе римском Льве XIV. Он отметил, что "сам не является особенно верующим", но "привык смотреть на мир как на кино".
"В последнее время, пытаясь понять логику происходящего, я размышлял о новом римском папе Льве XIV, которого недавно избрали и который родом из Америки. Я сам не католик, да и не особо верующий, но, знаете, как режиссер и продюсер я привык смотреть на мир как на большое кино — с его сюжетами, героями и драмами, — пишет Экис. — Мне кажется, что мир сейчас очень напоминает 1914 или 1938 год — мы снова на грани какого-то большого перелома. Именно поэтому, думаю, католическая церковь, которая исторически очень точно улавливает мировые события, выбрала нового папу именно из Америки, именно в это время, когда популисты начинают доминировать в мировой политике".
"Вспомните Иоанна Павла II — Кароля Войтылу, первого за более чем 400 лет неитальянского папу. Его избрание в 1978 году не было случайным. Тогда Советский Союз уже начинал трещать по швам, а его визит в Польшу в 1979 году стал эмоциональной искрой, вдохновившей движение "Солидарность" и подарившей новую надежду Восточной Европе. Он стал символом человеческой свободы в противостоянии с коммунистическим режимом".
"Еще раньше, в конце XIX века, папа Лев XIII ясно встал на сторону рабочих в то время, когда индустриальная революция привела к жестокой социальной несправедливости. Его энциклика Rerum Novarum стала не только историческим документом, но и четким сигналом о готовности католической церкви защищать права человека от жестокого капитализма и эксплуатации".
"А теперь у нас есть Лев XIV — американец, много лет служивший в Перу, живший среди людей, которые действительно нуждаются в помощи. Он выбрал имя Лев не случайно — чтобы ясно заявить, что намерен продолжать традиции социальной справедливости и любви к человеку в то время, когда в мире все громче звучат голоса популистов — Трампа, Путина, Эрдогана, Орбана, Фицо. Это люди, играющие на наших страхах, цинизме и жадности, игнорируя ценности и мораль".
"Посмотрите, как легко такого человека, как Трампа, можно купить — например, Катар просто дарит ему самолет, и он принимает это как нечто само собой разумеющееся. Деньги, власть и сделки — вот все, что для него важно. А Путин, чьи циничные манипуляции человеческими жизнями в Украине показывают, к чему может привести мир, если мораль будет отброшена".
"Вот почему мне кажется, что избрание Льва XIV — точное и символическое. Миру сейчас отчаянно нужен лидер, именно из Америки, противопоставляемый Трампу, который ясно говорит о человечности, солидарности и мире, а не о деньгах или власти. Для меня как режиссера это особенно важно, потому что кино — это рассказ о людях, о ценностях, о наших человеческих выборах", — подчеркивает кинорежиссtр.
69-летний Лев XIV был избран папой в четверг. Он много лет провел в Перу, где служил миссионером. У него также есть перуанское гражданство. Он хорошо известен в духовных кругах и был близким соратником папы Франциска. Папа Франциск скончался 21 апреля в возрасте 88 лет.