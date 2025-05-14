Извините, ошибочка вышла: в Великобритании оправдали мужчину, просидевшего в тюрьме 38 лет за убийство
Питер Салливан, осужденный за убийство в 1986 году, был оправдан Апелляционным судом после того, как провел 38 лет за решеткой — дольше всех среди жертв судебной ошибки в Великобритании. Ему было 30 лет, когда его приговорили, сейчас ему 68.
Как сообщает Express, Салливан был осужден за убийство 21-летней барменши Дианы Синдал, тело которой нашли в августе 1986 года в городе Бебингтон, Мерсисайд. Его арестовали в следующем месяце, а в ноябре 1987 года приговорили к пожизненному заключению с минимальным сроком отсидки 16 лет. Однако ему пришлось остаться в тюрьме гораздо дольше.
Свою первую попытку обжаловать приговор он предпринял в 2008 году, но Комиссия по пересмотру уголовных дел (CCRC) тогда отказалась передать его дело в Апелляционный суд. В 2019 году он самостоятельно подал апелляцию, но потерпел неудачу. В 2021 году Салливан снова обратился в CCRC, и на этот раз комиссия установила, что образцы ДНК с места преступления не принадлежат Салливану.
На последнем слушании адвокаты Салливана заявили Апелляционному суду в Лондоне, что новые доказательства ясно показывают — убийцей Синдал не был подсудимый. Представители прокуратуры сообщили суду, что у них "нет оснований для оспаривания апелляции", поскольку ДНК-доказательства "достаточны, чтобы серьезно поставить под сомнение правомерность осуждения". В итоге судья отменил приговор, отметив, что у них "нет сомнений в том, что с учетом новых данных это необходимо и оправдано в интересах правосудия".
"С учетом этих доказательств невозможно считать приговор обоснованным", — заявил он.
Салливан присутствовал на заседании по видеосвязи из тюрьмы Уэйкфилд. Во время оглашения решения он склонил голову, скрестил руки и, по всей видимости, заплакал, прикрыв рот рукой. Один из родственников, присутствовавший в зале суда, тоже не сдержал слез.
Полиция Мерсисайда сообщила, что решающее ДНК-доказательство не было доступно во время первоначального расследования. Сейчас полиция "приложит все усилия", чтобы установить личность того, чья ДНК была обнаружена на месте преступления.
По словам представителей полиции, пока подтверждено, что ДНК не принадлежит ни одному члену семьи Синдал, ни ее жениху на тот момент. Полиция проверила более 260 мужчин, но исключила их из расследования. Образцы ДНК брались в разных городах — в том числе в Суонси, Перте, Лондоне, Халле и Ньюкасле.