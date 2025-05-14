Извините, ошибочка вышла: в Великобритании оправдали мужчину, просидевшего в тюрьме 38 лет за убийство

Свою первую попытку обжаловать приговор он предпринял в 2008 году, но Комиссия по пересмотру уголовных дел (CCRC) тогда отказалась передать его дело в Апелляционный суд. В 2019 году он самостоятельно подал апелляцию, но потерпел неудачу. В 2021 году Салливан снова обратился в CCRC, и на этот раз комиссия установила, что образцы ДНК с места преступления не принадлежат Салливану.