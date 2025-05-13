В катастрофе погибли 298 человек: Россия признана виновной в сбитии малайзийского авиалайнера в 2014 году
В понедельник Международная организация гражданской авиации (ICAO), базирующаяся в Монреале, заявила, что Россия несет ответственность за сбитие малайзийского пассажирского самолета над Донбассом в 2014 году, в результате чего погибли 298 человек.
Организация поддержала поданные Австралией и Нидерландами иски, связанные с рейсом MH17 авиакомпании Malaysia Airlines, который был сбит 17 июля 2014 года. В официальном заявлении ICAO говорится, что претензии этих стран «обоснованы фактами и нормами международного права».
«Российская Федерация не выполнила своих обязательств в рамках международного авиационного законодательства в связи со сбитием рейса MH17», — указано в заявлении.
Это первый случай в истории ICAO, когда ее совет вынес решение по вопросу ответственности в споре между государствами-членами.
Самолет, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур, был сбит над территорией на востоке Украины, контролируемой пророссийскими боевиками. Международное расследование установило, что самолет был сбит ракетой класса "земля–воздух" из комплекса "Бук", доставленного из России противовоздушной бригадой, базирующейся в Курске. Все 298 человек на борту погибли. Большинство погибших — граждане Нидерландов, а также 38 — из Австралии и около 30 — из Малайзии. Многие имели двойное гражданство.
Бывший президент Украины Петр Порошенко тогда назвал случившееся «террористическим актом». В 2022 году нидерландский суд приговорил к пожизненному заключению троих мужчин, в том числе двух россиян, за причастность к трагедии, однако Россия отказалась их экстрадировать. Сама Россия отрицает свою причастность к катастрофе.
Австралия и Нидерланды приветствовали решение ICAO, заявив, что оно стало «историческим шагом к правде, справедливости и ответственности за жертв и их семьи». Австралийское правительство также призвало ICAO «незамедлительно принять меры для определения санкций против России» за нарушение международного права.