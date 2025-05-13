В катастрофе погибли 298 человек: Россия признана виновной в сбитии малайзийского авиалайнера в 2014 году

Самолет, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур, был сбит над территорией на востоке Украины, контролируемой пророссийскими боевиками. Международное расследование установило, что самолет был сбит ракетой класса "земля–воздух" из комплекса "Бук", доставленного из России противовоздушной бригадой, базирующейся в Курске. Все 298 человек на борту погибли. Большинство погибших — граждане Нидерландов, а также 38 — из Австралии и около 30 — из Малайзии. Многие имели двойное гражданство.