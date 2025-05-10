"Аннулирование" Литвы: Москва использует историю как оружие против стран Балтии

По мнению литовцев, изданная в Москве книга отрицает их государственность и даже существование самого народа. В монографии подчеркивается, что зарождение литовского государства произошло на территории современной Беларуси, и вообще - средневековое Великое княжество Литовское было скорее славянским образованием, а литовские правители были людьми с неясным происхождением, которые предавали интересы своего народа, сотрудничали с крестоносцами, татарами и католиками. В итоге они создали общее государство с поляками, и потому были обречены на гибель - с востока пришли законные правители этих земель, установили свою власть и положили конец хаосу.