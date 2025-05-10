"Аннулирование" Литвы: Москва использует историю как оружие против стран Балтии
Недавняя публикация в Wall Street Journal вызвала обсуждение возможных планов Москвы в отношении Финляндии и стран Балтии. Одновременно в России выпущена книга об истории Литвы, вызывающая дипломатические споры и политическую напряженность.
Американское издание Wall Street Journal 27 апреля опубликовало подробную статью, в которой обсуждается возможность того, что Москва планирует следующую войну против Финляндии и стран Балтии. В Ленинградском военном округе создается необходимая инфраструктура и планируется утроить численность войск. Какими средствами и человеческими ресурсами располагает для этого Москва, пока не ясно, однако главное - наличие самих планов, а они, несомненно, существуют, сообщает Delfi.lv.
Но оружие для угроз России другим странам необязательно должно быть военным. Недавно в Москве издана книга об истории Литвы, предисловие к которой написал сам министр иностранных дел Сергей Лавров. Презентация монографии "История Литвы" состоялось в Калининградском университете еще в марте, но широкое внимание она привлекла только в конце апреля. В предисловии Лавров обвиняет страны Балтии в антироссийской и русофобской позиции, указывая, что это стало их государственной политикой, поэтому необходим объективный взгляд на прошлое.
Литовцам очередная "историческая правда" Москвы не понравилась. Министр иностранных дел Литвы Кястутис Будрис назвал книгу инструментом для разжигания вражды. Литовцы помнят заявление президента России Владимира Путина, опубликованное в 2021 году, в котором была выдвинута идея исторического единства русских и украинцев. Для ее реализации 24 февраля 2022 года в Украину были направлены российские танки. Содержащаяся в книге версия истории Литвы может быть аналогичной подготовкой к враждебным действиям.
По мнению литовцев, изданная в Москве книга отрицает их государственность и даже существование самого народа. В монографии подчеркивается, что зарождение литовского государства произошло на территории современной Беларуси, и вообще - средневековое Великое княжество Литовское было скорее славянским образованием, а литовские правители были людьми с неясным происхождением, которые предавали интересы своего народа, сотрудничали с крестоносцами, татарами и католиками. В итоге они создали общее государство с поляками, и потому были обречены на гибель - с востока пришли законные правители этих земель, установили свою власть и положили конец хаосу.