"Новое Единство" не будет сотрудничать со Шлесерсом в Рижской думе. Готовы к коалиции с Нацобъединением и "Прогрессивными"
Объединение партий "Новое Единство" выдвинуло Вилниса Кирсиса в качестве кандидата на пост мэра Риги. Он подписал меморандум, пообещав не работать в одной коалиции с партией Айнара Шлесерса в новом созыве думы. При этом объединение готово к сотрудничеству с Национальным объединением и "Прогрессивными".
Открытое письмо Вилниса Кирсиса обществу: «До выборов в Рижскую думу остался один месяц, и в них решится, по какому пути пойдет Рига: продолжит ли город работать как хорошо отлаженный, удобный механизм — прозрачно, ритмично, безопасно и устойчиво, — или вновь станет царством одного человека, начнет служить интересам узких групп и будет втянута в скандалы с растратами и коррупцией.
В начале июня решится, сохранит ли Рига приверженность государственным, западным демократическим и правовым ценностям или повернет на восток. Эти выборы — не только о хозяйственных вопросах. Они посвящены безопасности Риги и Латвии, национальным ценностям и станут предвестником выборов в 15-й Сейм, которые состоятся в следующем году. Нас, тех, кто не желает популистских экспериментов в Латвии, много — и нам следует быть бдительными и ответственными за Ригу уже сегодня.
Мы живем в условиях гибридной войны, рядом с агрессором, который проверяет нашу стойкость и испытывает, способны ли мы как общество сохранять холодную голову и не поддаваться манипуляциям. Пока циники и лжецы сулят чудеса и сеют недоверие к демократии, мы должны действовать с латвийским спокойствием — в Риге и Латвии ведущие партии обязаны отложить в сторону мелкие споры. Если мы сейчас начнем бороться друг с другом — через месяц окажемся в глухой оппозиции и будем только наблюдать, как все достигнутое за последние годы будет растрачено, а Рига потеряет восстановленную репутацию.
Наш долг — найти общее и единым фронтом выступить за то, чтобы и в следующие четыре года Рига шла европейским путем развития, оставаясь городом с латышским самоуважением. «Новое Единство», Национальное объединение и «Прогрессивные» — это, по моему мнению, прочный фундамент будущей коалиции в Рижской думе. Делами мы доказали, что Рига — это не просто одни выборы или бизнес-проект, а вся наша жизнь. Мы понимаем, что те, кто хочет вернуть Ригу в прошлое, только и ждут, когда мы погрязнем в мелких ссорах. Поэтому я верю, что и Национальное объединение, и «Прогрессивные» поддержат тесное тройственное сотрудничество в интересах рижан в следующем составе думы.
Мы не должны заигрывать с силами, нелояльными к государству. Мы должны быть едины в понимании, что Ригу нужно защитить от прокремлевских популистов. Сейчас ответственность наших трех партий — обратиться к патриотически настроенным рижанам и убедить их прийти на выборы, чтобы выступить за Ригу без росликовых, шлесерсов и прочих друзей Кремля. И, конечно, ничего не изменилось: я не стану формировать коалицию с жданоками, рубиксами, кирхенштейнами и им подобными. Мы — политики с латышским мышлением и несем в себе ценности свободного, демократического и правового города и государства — тех, ради которых депутаты Народного фронта 35 лет назад голосовали за Декларацию о независимости Латвии».
Несколько дней назад «Прогрессивные» призвали «Новое Единство» и Национальное объединение публично подтвердить, что не будут формировать коалицию с партией Шлесерса.
Кандидат в мэры от Национального объединения Эдвард Ратниекс ранее заявил, что предложенный «Прогрессивными» меморандум — это «PR-ход». По его словам, «ясно, что для нашей партии красные линии проходят по прокремлевским партиям. Учитывая прежние голосования в думе и Сейме, скорее стоит сомневаться в способности инициаторов меморандума держать слово и быть национальными».