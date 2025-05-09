"Новое Единство" не будет сотрудничать со Шлесерсом в Рижской думе. Готовы к коалиции с Нацобъединением и "Прогрессивными"

Мы не должны заигрывать с силами, нелояльными к государству. Мы должны быть едины в понимании, что Ригу нужно защитить от прокремлевских популистов. Сейчас ответственность наших трех партий — обратиться к патриотически настроенным рижанам и убедить их прийти на выборы, чтобы выступить за Ригу без росликовых, шлесерсов и прочих друзей Кремля. И, конечно, ничего не изменилось: я не стану формировать коалицию с жданоками, рубиксами, кирхенштейнами и им подобными. Мы — политики с латышским мышлением и несем в себе ценности свободного, демократического и правового города и государства — тех, ради которых депутаты Народного фронта 35 лет назад голосовали за Декларацию о независимости Латвии».