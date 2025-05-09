Пенсионерке вернули отнятую при СССР землю, но радости это не принесло - есть финансовые обязанности, но нет никаких прав
Более 30 лет спустя после восстановления независимости в Латвии сохраняется парадокс: историческая справедливость, которая должна была вернуть гражданам отнятое советским режимом имущество, для многих обернулась большими проблемами. Пенсионерка Илзе — одна из тех, для кого возвращенная собственность стала не благом, а лишь тяжким финансовым и эмоциональным бременем.
Наследство, ставшее ношей
«Когда в 90-х нам вернули землю дедушки и бабушки, я искренне верила, что справедливость в Латвии наконец-то восторжествовала», — рассказывает Илзе Кисе. Ее семье вернули участок, купленный предками в 1920 году. Тогда это казалось знаком, что несправедливость исправляется. Однако участок находится под многоквартирным домом, построенным в советские годы, и на деле он принес Илзе не выгоду, а лишь проблемы.
«Я не выбирала эту землю, ничего там не строила, но теперь это моя ответственность», — говорит она. Жильцы дома годами пользуются этой территорией — живут, паркуют машины, строят стоянки — но не платят за это. А собственница несет все последствия — налоги и юридическую ответственность.
Налоги без доходов
За землю, которая не приносит никакого дохода, Илзе ежегодно должна платить более 2700 евро налога на недвижимость. «Справедливость — только на бумаге, а налоги — настоящие и большие», — признает она. Илзе обращалась во все возможные инстанции — в самоуправление, в суды, даже писала президенту. Но в ответ — многолетнее молчание.
«Все вроде бы понимают, всем жаль, но никто ничего не делает. Всегда слышу одну и ту же фразу: "Это сложная юридическая ситуация". Неужели за 30 лет ее нельзя было решить?» — задается вопросом Илзе.
Она убеждена: государство, которое вернуло имущество, должно было также создать законные механизмы, чтобы люди могли его использовать, а не стать его жертвами.
Ситуация становится еще более абсурдной, когда Илзе приходится нести ответственность за постройки, которых она не возводила. «Жильцы самовольно построили стоянки на зеленой зоне, и теперь на меня, как на собственницу земли, возложили обязанность демонтировать эти сооружения, устранить последствия и платить повышенный налог — 3% от кадастровой стоимости», — объясняет она. «Это и есть верховенство закона? Это та справедливость, за которую мы боролись?»
Ловушка «восстановленной справедливости»
«Никто не хочет увидеть эту ситуацию такой, какая она есть», — считает Илзе. Она задает неудобные, но важные вопросы: «Сколько людей в Латвии сегодня живут в таких ловушках "восстановленной справедливости"? Сколько платят за землю, которой никогда не могли пользоваться? Сколько молчат, потому что просто нет сил говорить?»
Илзе подчеркивает, что ее цель — не жаловаться: «Я больше не знаю, к кому обратиться. Моя единственная цель — чтобы общество услышало: неправильно, когда государство возвращает собственность, но не дает возможности ею пользоваться. Несправедливо, когда у человека есть обязанности, но нет никаких прав».
«Я боюсь, что не доживу до исхода этой борьбы. Но, может быть, кто-то прочитает и задумается. Может быть, какой-то юрист, политик или чиновник заметит эту несправедливость. И, возможно, хотя бы одному человеку, который сейчас сталкивается с подобной ситуацией, станет немного легче», — надеется Илзе.
Она подчеркивает: «Справедливость — это не только судебное решение или запись в земельной книге. Это еще и человеческое отношение, ответственность и понимание. А сегодня мне и многим другим владельцам земли этого не хватает».