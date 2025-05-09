Пенсионерке вернули отнятую при СССР землю, но радости это не принесло - есть финансовые обязанности, но нет никаких прав

Ситуация становится еще более абсурдной, когда Илзе приходится нести ответственность за постройки, которых она не возводила. «Жильцы самовольно построили стоянки на зеленой зоне, и теперь на меня, как на собственницу земли, возложили обязанность демонтировать эти сооружения, устранить последствия и платить повышенный налог — 3% от кадастровой стоимости», — объясняет она. «Это и есть верховенство закона? Это та справедливость, за которую мы боролись?»