Жестче требования, медленнее процесс: что меняется для желающих переехать в Великобританию?

В настоящее время большинство мигрантов, прибывающих в Великобританию по рабочим визам с ограниченным сроком действия, могут подать заявку на получение разрешения на постоянное проживание спустя пять лет. Это дает им возможность претендовать на пособия и открывает путь к британскому гражданству.