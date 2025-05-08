Жестче требования, медленнее процесс: что меняется для желающих переехать в Великобританию?
Иммиграционная политика Великобритании может претерпеть значительные изменения. Ожидается введение более строгих требований к знанию английского языка для трудовых мигрантов, а также увеличение срока ожидания разрешения на постоянное проживание до десяти лет.
Кандидатам на рабочие визы в Великобритании в будущем могут понадобиться более высокие знания английского языка, а мигрантам, возможно, придется ждать дольше, чтобы получить разрешение на постоянное проживание, сообщают британские СМИ. Ожидается, что на следующей неделе будет опубликован правительственный "Белый документ" по вопросам иммиграции, в котором будут изложены реформы.
Среди новых строгих мер, которые рассматриваются, — повышение требований к знанию английского языка для мигрантов, подающих заявку на рабочую визу в Великобританию, сообщает газета The Times. Также мигрантам придется ждать до десяти лет, прежде чем они смогут подать заявку на разрешение на постоянное проживание в Великобритании, сообщает газета Financial Times.
В настоящее время большинство мигрантов, прибывающих в Великобританию по рабочим визам с ограниченным сроком действия, могут подать заявку на получение разрешения на постоянное проживание спустя пять лет. Это дает им возможность претендовать на пособия и открывает путь к британскому гражданству.
Этот срок может быть увеличен до десяти лет, если мигранты после приезда провели слишком много времени за пределами Великобритании или если возникают вопросы об их финансовом положении, отмечает Financial Times.