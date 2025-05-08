В Латвии идут учения "Хрустальная стрела": 3000 военных сражаются с условным противником в условиях, близких к реальности

Учения сосредоточены на операциях уровня бригады — отрабатываются полномасштабные оборонительные действия в условиях городской среды, максимально приближенные к реальности, сообщает Sargs.lv. «С каждым учением за пределами Пририжья мы становимся сильнее и доказываем, что готовы защищать свою землю в любых условиях. В рамках "Хрустальной стрелы 2025" мы тренируем удары по врагу в глубине, используем косвенную огневую поддержку и авиацию. Также мы отрабатываем техническое обеспечение подразделений и выполнение операций с целью подавления противника», — подчеркивает командир Механизированной пехотной бригады полковник Оскар Кудлис.