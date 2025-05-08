В Латвии идут учения "Хрустальная стрела": 3000 военных сражаются с условным противником в условиях, близких к реальности
С 5 по 11 мая в Айзкраукльском, Адажском, Цесисском, Гулбенском, Мадонском, Огрском, Ропажском, Сигулдском, Саулкрастском и Смилтенском краях проходят организованные Механизированной пехотной бригадой Сухопутных сил учения «Хрустальная стрела 2025».
Учения сосредоточены на операциях уровня бригады — отрабатываются полномасштабные оборонительные действия в условиях городской среды, максимально приближенные к реальности, сообщает Sargs.lv. «С каждым учением за пределами Пририжья мы становимся сильнее и доказываем, что готовы защищать свою землю в любых условиях. В рамках "Хрустальной стрелы 2025" мы тренируем удары по врагу в глубине, используем косвенную огневую поддержку и авиацию. Также мы отрабатываем техническое обеспечение подразделений и выполнение операций с целью подавления противника», — подчеркивает командир Механизированной пехотной бригады полковник Оскар Кудлис.
В учениях участвуют около 3000 военных и 1200 единиц техники — это военнослужащие Механизированной пехотной бригады, резервисты первого набора Службы государственной обороны, солдаты многонациональной бригады НАТО в Латвии, бойцы 17-го батальона 1-й Рижской бригады Земессардзе, а также представители Воздушных сил, Военной полиции и Командования обеспечения.
К учениям присоединяются кадеты профессионального училища имени Оскара Калпака и курсанты офицерских курсов среднего звена и штаба — они работают вместе с военными, чтобы получить практический опыт и улучшить навыки выполнения задач.
«Хрустальная стрела 2025» усиливает координацию между Национальными вооруженными силами Латвии и союзниками по НАТО, повышая способность оперативно реагировать на любые угрозы безопасности.
Подобные учения укрепляют не только боевую готовность армии и резерва, но и вовлеченность общества в оборону страны, показывая, что безопасность — это общая цель, и каждый играет в ней свою роль.