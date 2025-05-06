Проектирование убежищ в латвийских вузах не преподают: должны ли архитекторы стать составной частью обороны?

Декан архитектурного факультета Рижского технического университета Угис Братушкин подтверждает, что с начала полномасштабной войны в Украине учебные программы существенно не изменились. Он объясняет это так: "В поле зрения архитекторов всегда были все те потребности, с которыми человек сталкивается в помещении. И тут, может быть, вопрос фокуса - в ту или иную сторону. Если мы говорим о безопасности, то безопасность того или иного рода уже лежит в основе формирования самой среды. Необязательно говорить сразу о военной угрозе, это уже довольно экстремальный случай. И без этого бывают разные ситуации - ураганы, наводнения, другие несчастья, вызванные природой и человеком, пожары".