Проектирование убежищ в латвийских вузах не преподают: должны ли архитекторы стать составной частью обороны?
Вторжение России в Украину заставило архитекторов переосмыслить свою работу, особенно в сфере безопасности. Однако учебные программы в Латвии остаются неизменными, несмотря на актуальность оборонных вопросов и необходимость адаптации к новым вызовам.
Вторжение России в Украину вновь заставило профессионалов многих сфер искать новую миссию и корректировать цели своей работы. В тени громких дискуссий осталось включение вопросов государственной обороны в образование архитекторов, сообщает Delfi.lv.
Декан архитектурного факультета Рижского технического университета Угис Братушкин подтверждает, что с начала полномасштабной войны в Украине учебные программы существенно не изменились. Он объясняет это так: "В поле зрения архитекторов всегда были все те потребности, с которыми человек сталкивается в помещении. И тут, может быть, вопрос фокуса - в ту или иную сторону. Если мы говорим о безопасности, то безопасность того или иного рода уже лежит в основе формирования самой среды. Необязательно говорить сразу о военной угрозе, это уже довольно экстремальный случай. И без этого бывают разные ситуации - ураганы, наводнения, другие несчастья, вызванные природой и человеком, пожары".
На вопрос, начал ли университет более активно сотрудничать с представителями оборонной сферы, декан отвечает:" У нас есть контакты. Правда, я не могу сказать, что они в повседневной жизни активно используются. Учебный процесс этого и не требует. Но обмен знаниями, конечно, ведется".
Государственная пожарно-спасательная служба также подтверждает, что "конкретного сотрудничества со студентами архитектуры нет". "Хотя я закончила архитектурный факультет РТУ уже 15 лет назад, мне приходилось сотрудничать с молодыми людьми, которые там только что закончили учебу, и из разговоров с ними пришлось констатировать, что действительно вещи не меняются. И речь идет не только о безопасности, которая, конечно, является горячей темой нынешнего момента, но и о других темах, например, об устойчивости в экологическом понимании, социальных вопросах", - поделилась наблюдениями архитектор и научный сотрудник Латвийской художественной академии Лиене Якобсоне.