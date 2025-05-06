В Швейцарии пенсионерку судят за... кормление чужого кота
Во вторник в Цюрихе перед судом предстала 68-летняя пенсионерка, обвиняемая в систематическом кормлении соседского кота Лео. Согласно швейцарскому законодательству, такие действия могут квалифицироваться как незаконное присвоение чужого имущества.
Как сообщает Swissinfo, прокурор требует оштрафовать женщину за нарушение закона. Дело дошло до суда после того, как обвиняемая отказалась принять первоначальное решение о наказании.
По данным следствия, пенсионерка на протяжении десяти месяцев регулярно кормила Лео и позволяла ему свободно заходить в свою квартиру, несмотря на письменный запрет со стороны владельца кота. Более того, женщина установила собственную кошачью дверцу, чтобы Лео мог беспрепятственно входить и выходить, что привело к тому, что кот перестал возвращаться домой.
Случаи «незаконного присвоения» домашних животных все чаще попадают в суд, поскольку владельцы обращаются к правоохранительным органам, чтобы защитить свои права. В Швейцарии кошки официально считаются имуществом, и их систематическое кормление или содержание без согласия владельца может привести к уголовной ответственности. Однако разовые угощения соседских животных под запрет не попадают. Какой вердикт вынесет суд, остается под вопросом.