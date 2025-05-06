В Швейцарии пенсионерку судят за... кормление чужого кота

Случаи «незаконного присвоения» домашних животных все чаще попадают в суд, поскольку владельцы обращаются к правоохранительным органам, чтобы защитить свои права. В Швейцарии кошки официально считаются имуществом, и их систематическое кормление или содержание без согласия владельца может привести к уголовной ответственности. Однако разовые угощения соседских животных под запрет не попадают. Какой вердикт вынесет суд, остается под вопросом.

