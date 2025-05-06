"Это Латвия, тут каждый выживает сам": видео с лежащим на земле на Ратушной площади человеком вызвало споры
фото: Скриншот видео
Мнения пользователей о ситуации, показанной в ролике, разделились.
В Латвии

"Это Латвия, тут каждый выживает сам": видео с лежащим на земле на Ратушной площади человеком вызвало споры

Отдел новостей

Otkrito.lv

Недавнее короткое видео, снятое в центре Риги, рядом со зданием Рижской думы, вызвало волну обсуждений в социальных сетях.

На кадрах — человек, лежащий на брусчатке, мимо него проходят десятки прохожих, ни один не останавливается.

Мнения пользователей разделились. Одни потрясены равнодушием: 

  • "Людей нет. Может человеку плохо… все проходят мимо… не дай бог им оказаться на месте этого человека. Люди стали бездушные".

Другие — более скептичны, предполагая, что это может быть манипуляция или социальный эксперимент:

  • "Кусок короткого видео, где человек лежит по непонятным причинам. Может, он до этого вел себя неадекватно, а потом прилег отдохнуть, а люди это видели и прошли мимо!"
  • "Сами виноваты: на улицах то перфоманс, то социальный эксперимент. Здесь один лежит, другой снимает — и с чего бы подходить и проверять?"

Некоторые комментаторы связывают происходящее с местной культурой и уровнем социальной ответственности:

  • "Это Латвия, тут каждый выживает сам... Не выжил — твои проблемы".
  • "Никогда не поверю, что в такой ситуации к лежачему человеку никто не подошел — явно фейк. У нас в Азербайджане тут же собирается толпа помочь — испытала на себе!"

Другие же подчеркивают, что страх за собственную безопасность часто перевешивает желание помочь:

  • "Человек может быть агрессивным и психически нездоровым. А если у него шприц инфицированный в руке? Мне это точно не надо".
  • "Подошел мой знакомый к одному такому лежащему, он резко кулаком ударил в лицо. В итоге скорую надо было вызывать моему знакомому, сломал нос".

Ситуация, вызвавшая бурные споры, снова поднимает вопросы: насколько мы готовы помочь незнакомцу, и где проходит граница между равнодушием и осторожностью?

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