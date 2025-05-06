Мнения пользователей о ситуации, показанной в ролике, разделились.
В Латвии
Сегодня 14:50
"Это Латвия, тут каждый выживает сам": видео с лежащим на земле на Ратушной площади человеком вызвало споры
Недавнее короткое видео, снятое в центре Риги, рядом со зданием Рижской думы, вызвало волну обсуждений в социальных сетях.
На кадрах — человек, лежащий на брусчатке, мимо него проходят десятки прохожих, ни один не останавливается.
Мнения пользователей разделились. Одни потрясены равнодушием:
- "Людей нет. Может человеку плохо… все проходят мимо… не дай бог им оказаться на месте этого человека. Люди стали бездушные".
Другие — более скептичны, предполагая, что это может быть манипуляция или социальный эксперимент:
- "Кусок короткого видео, где человек лежит по непонятным причинам. Может, он до этого вел себя неадекватно, а потом прилег отдохнуть, а люди это видели и прошли мимо!"
- "Сами виноваты: на улицах то перфоманс, то социальный эксперимент. Здесь один лежит, другой снимает — и с чего бы подходить и проверять?"
Некоторые комментаторы связывают происходящее с местной культурой и уровнем социальной ответственности:
- "Это Латвия, тут каждый выживает сам... Не выжил — твои проблемы".
- "Никогда не поверю, что в такой ситуации к лежачему человеку никто не подошел — явно фейк. У нас в Азербайджане тут же собирается толпа помочь — испытала на себе!"
Другие же подчеркивают, что страх за собственную безопасность часто перевешивает желание помочь:
- "Человек может быть агрессивным и психически нездоровым. А если у него шприц инфицированный в руке? Мне это точно не надо".
- "Подошел мой знакомый к одному такому лежащему, он резко кулаком ударил в лицо. В итоге скорую надо было вызывать моему знакомому, сломал нос".
Ситуация, вызвавшая бурные споры, снова поднимает вопросы: насколько мы готовы помочь незнакомцу, и где проходит граница между равнодушием и осторожностью?