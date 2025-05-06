Разведка: РФ усиливает военную активность у границ с Латвией

MIDD отмечает, что после начала полномасштабного вторжения в Украину в российских вооруженных силах ограничены не только стратегические, но и оперативно-тактические учения, что, скорее всего, связано с нехваткой личного состава и техники. Но в 2025 году Россия и Беларусь планируют провести совместные стратегические учения «Запад-2025», которые в основном должны пройти на территории Беларуси. Однако их масштаб и география будут зависеть от ситуации на фронте в Украине.