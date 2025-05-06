Разведка: РФ усиливает военную активность у границ с Латвией
Россия усилила наблюдение за НАТО в Балтийском море, а также проводит демонстрации силы и провокации, сообщает Служба военной разведки и безопасности (Militārās izlūkošanas un drošības dienests - MIDD), оценивая военную активность России вблизи Латвии.
В опубликованном обзоре угроз и отчете о деятельности за прошлый год разъясняется, что Россия осуществляет такие действия, как несанкционированное нарушение воздушного пространства, агрессивное приближение к самолетам и кораблям стран НАТО, тем самым увеличивая риск случайных военных инцидентов.
Цель этих провокаций, по всей видимости, — устрашение и проверка потенциального противника. Также не исключены попытки дискредитировать реакцию и обороноспособность стран региона, отмечает MIDD.
В рамках реформы Вооруженных сил России в 2024 году Западный военный округ, граничащий с Латвией, был реорганизован, вместо него созданы Ленинградский и Московский военные округа. Формально это ответ России на вступление Финляндии и Швеции в НАТО.
Новый Ленинградский военный округ отвечает за стратегическое северо-западное направление, охватывающее страны Балтии и Скандинавии. Московский округ — за Центральную Европу и частично за украинское направление. Ожидается, что он будет тесно сотрудничать с вооруженными силами Беларуси.
Параллельно с войной в Украине Россия формально начала создание новых подразделений и реорганизацию существующих в соответствии с заявленной реформой армии. Например, в Карелии создан новый армейский корпус, а две мотострелковые бригады 6-й армии, размещенные ближе всего к Латвии, преобразуются в дивизии. Морская пехотная бригада Балтийского флота в Калининградской области также планируется к реорганизации в дивизию. Однако MIDD подчеркивает, что создание или расширение новых подразделений пока не означает реального наращивания сил у латвийской границы, поскольку большинство ресурсов России по-прежнему направляются в Украину.
MIDD отмечает, что после начала полномасштабного вторжения в Украину в российских вооруженных силах ограничены не только стратегические, но и оперативно-тактические учения, что, скорее всего, связано с нехваткой личного состава и техники. Но в 2025 году Россия и Беларусь планируют провести совместные стратегические учения «Запад-2025», которые в основном должны пройти на территории Беларуси. Однако их масштаб и география будут зависеть от ситуации на фронте в Украине.
MIDD также указывает, что в средне- и долгосрочной перспективе России будет все труднее вернуться к мирной экономике, что создает внутренний спрос на поддержание агрессивной внешней политики и продолжение милитаризации. В рамках масштабной военной реформы в России планируется увеличить численность вооруженных сил с одного до полутора миллионов человек, причем основные изменения затрагивают именно западное стратегическое направление.
По мнению MIDD, для достижения всех целей реформы потребуется несколько лет, возможно, десятилетие, однако по мере снижения интенсивности боевых действий в Украине ожидается рост численности российских войск у границ Латвии. При этом в текущих условиях Россия не располагает возможностями для проведения еще одной стратегической сухопутной операции.