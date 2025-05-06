Погода в мае: возвращения тепла придется немного подождать

В ближайшие ночи температура воздуха на той части территории Латвии, где будет меньше облаков, опустится до 0.. -3 градусов, небольшие заморозки не исключены и в первой половине следующей недели. Максимальная температура днем составит +6...+11 градусов, в конце этой недели столбики термометров местами достигнут +13 градусов, в самые солнечные дни на следующей неделе - даже +18 градусов. К концу следующей недели температура воздуха может превысить +20 градусов.