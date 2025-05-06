Погода в мае: возвращения тепла придется немного подождать
На этой неделе в Латвии еще ожидается прохладная погода из-за арктических воздушных масс, но температура постепенно начнет повышаться.
Нынешняя неделя в Латвии ожидается примерно на пять градусов холоднее нормы, а вот на следующей неделе потеплеет, но температура будет повышаться постепенно, прогнозируют синоптики.
Над северо-западом Европы находится антициклон с центральной частью над Британскими островами. Вдоль его восточного края в Европу проникают арктические воздушные массы, поэтому самая прохладная погода ожидается в Финляндии, странах Балтии и России. Ожидается, что и в середине мая во многие районы Европы продолжат поступать потоки воздуха с севера, однако температура понемногу начнет повышаться.
В ближайшие ночи температура воздуха на той части территории Латвии, где будет меньше облаков, опустится до 0.. -3 градусов, небольшие заморозки не исключены и в первой половине следующей недели. Максимальная температура днем составит +6...+11 градусов, в конце этой недели столбики термометров местами достигнут +13 градусов, в самые солнечные дни на следующей неделе - даже +18 градусов. К концу следующей недели температура воздуха может превысить +20 градусов.
Иногда ожидаются осадки, локально возможны ливни с грозами, а в среднем по стране количество осадков прогнозируется чуть ниже нормы. Ультрафиолетовое излучение солнца в ближайшую неделю будет ниже обычного в мае.