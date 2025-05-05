Водитель водителю не товарищ: почти каждый латвиец за рулем сталкивался с неадекватным поведением на дорогах

Согласно данным, 20% мужчин и 18% женщин обращались в полицию по поводу неадекватного поведения других водителей. Результаты опроса также показывают, что среди респондентов в возрасте от 40 до 49 лет о нарушителях сообщали 29%, в возрасте от 50 до 59 лет — 12%, а среди водителей старше 60 лет — только 9%.