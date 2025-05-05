Водитель водителю не товарищ: почти каждый латвиец за рулем сталкивался с неадекватным поведением на дорогах
В Латвии большинство водителей — а именно 80% — сталкивались с неадекватным поведением других участников дорожного движения, сообщили представители SIA "Miltton Latvia", ссылаясь на данные опроса "Индекс ответственного вождения Carlsberg 0.0".
При этом лишь 19% опрошенных водителей заявили, что сообщали в соответствующие службы о подобных случаях.
Согласно данным, 20% мужчин и 18% женщин обращались в полицию по поводу неадекватного поведения других водителей. Результаты опроса также показывают, что среди респондентов в возрасте от 40 до 49 лет о нарушителях сообщали 29%, в возрасте от 50 до 59 лет — 12%, а среди водителей старше 60 лет — только 9%.
Руководитель Школы безопасного вождения Янис Ванкс поясняет, что неадекватное поведение на дороге может проявляться по-разному: например, при игнорировании поворотников, резкой смене полосы движения, несоблюдении правил проезда пешеходных переходов, отказе уступить дорогу и так далее.
Он отмечает, что в обществе до сих пор существует мнение, будто доносить о чужих нарушениях — это плохо.
«Однако на самом деле только фиксируя инциденты и сообщая о них в полицию, мы можем способствовать формированию культуры ответственного вождения. Именно равнодушие и пассивность других участников движения подпитывают чувство вседозволенности у некоторых водителей», — добавил Ванкс.
Опрос был проведен в сотрудничестве со Школой безопасного вождения и исследовательским центром Norstat Latvija в апреле 2025 года. В нём приняли участие 1000 жителей Латвии в возрасте от 18 до 74 лет.