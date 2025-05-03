Оказывается, дорожным знакам и разметке в Риге не всегда можно доверять: фиксируют случаи самовольных обозначений

По словам руководителя Латгальского управления Рижской муниципальной полиции Мариса Лапиньша, такие жалобы поступают регулярно, особенно после того, как водителям выписывают штраф за нарушение. Если выясняется, что линия или знак были нанесены или установлены незаконно, штраф аннулируется. «Мы просто проверяем. Если устанавливается, что желтая линия была нанесена незаконно, мы уведомляем управляющую компанию дома и просим устранить ее. Также запрашиваем, известно ли, кто ее нарисовал», — поясняет Лапиньш.