Оказывается, дорожным знакам и разметке в Риге не всегда можно доверять: фиксируют случаи самовольных обозначений
Рижская муниципальная полиция регулярно получает жалобы на поддельную дорожную разметку. Чаще всего это самовольно окрашенные в желтый цвет бордюры или установленные без согласования дорожные знаки — например, знак «кирпич» или «крест», сообщают 360 Ziņneši.
Один из зрителей прислал в редакцию информацию о странной разметке на улице Улброкас в районе Плявниеки. Там желтая линия тянется вдоль бордюра, но несмотря на это, автомобили продолжают там парковаться. Местами линия обрывается, потом снова продолжается. Даже крышка канализационного люка — и та покрашена в желтый.
По словам руководителя Латгальского управления Рижской муниципальной полиции Мариса Лапиньша, такие жалобы поступают регулярно, особенно после того, как водителям выписывают штраф за нарушение. Если выясняется, что линия или знак были нанесены или установлены незаконно, штраф аннулируется. «Мы просто проверяем. Если устанавливается, что желтая линия была нанесена незаконно, мы уведомляем управляющую компанию дома и просим устранить ее. Также запрашиваем, известно ли, кто ее нарисовал», — поясняет Лапиньш.
Иногда люди пытаются устранять такие линии самостоятельно. Так, на улице Латгалес в Кенгарагсе желтую разметку просто закрасили белой краской, что еще больше сбивает с толку водителей. Виновников подобных «творческих решений» чаще всего установить не удается.
Самыми популярными незаконными знаками остаются «кирпич» и «крест», запрещающий парковку. Иногда такие знаки просто похищают из других мест и устанавливают там, где хотят.
За самовольную разметку или установку дорожных знаков предусмотрен штраф от 35 до 1400 евро. В прошлом году в Риге было начато 28 административных производств по таким делам.
Чтобы легально установить желтую линию или дорожный знак, необходимо обратиться в Департамент внешней среды и мобильности Рижской думы. Разрешение выдается бесплатно, но все работы и изготовление знаков оплачивает инициатор. Что касается желтых бордюров на улице Улброкас, выяснилось, что согласование на них никто не выдавал, хотя возможно, что они были нанесены довольно давно.