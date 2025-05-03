Sadales tīkls начинает использовать новую технологию для предотвращения сбоев в электроснабжении
Оператор распределительных сетей Sadales tīkls внедряет новую, ранее не используемую в Латвии методику контроля электролиний — с помощью специально оборудованных вертолетов. За день такие вертолеты способны обследовать несколько сотен километров линий. Однако, как сообщает 360TV Ziņas, их работа сильно зависит от погодных условий.
«Лазерный сканер, установленный под вертолетом, позволяет проводить сверхточные измерения. Каждый сканер делает до полумиллиона замеров в секунду. Абсолютно все объекты на земле фиксируются с очень высокой точностью и эффективностью», — поясняет руководитель отдела дистанционного зондирования SIA Terra Topo Райтис Упмалис.
Полет выполняет команда из двух человек: пилот, чья главная задача — обеспечить безопасность полета, и оператор, который следит за корректностью сбора данных. Если данные не будут получены, полет считается бессмысленным.
Для обследования электролиний под вертолетом закрепляют специальное оборудование: два лазерных сканера одновременно сканируют обе стороны опор. Также используются различные камеры для более эффективного выявления дефектов и оценки необходимости расчистки линий от веток деревьев и кустарника. Если вертолет не может подлететь достаточно близко, в дело идут дроны, которые способны за день обследовать около 20–30 километров линий.
Проект продолжится все лето в 13 самоуправлениях Центрального Курземе, а также в северном и северо-восточном Видземе. Sadales tīkls подчеркивает, что выгоду от этой инициативы ощутят все жители — точные данные помогут быстрее находить и устранять повреждения, тем самым снижая риск отключений электроэнергии из-за технических неисправностей.