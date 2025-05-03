Sadales tīkls начинает использовать новую технологию для предотвращения сбоев в электроснабжении

Для обследования электролиний под вертолетом закрепляют специальное оборудование: два лазерных сканера одновременно сканируют обе стороны опор. Также используются различные камеры для более эффективного выявления дефектов и оценки необходимости расчистки линий от веток деревьев и кустарника. Если вертолет не может подлететь достаточно близко, в дело идут дроны, которые способны за день обследовать около 20–30 километров линий.