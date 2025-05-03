12-летняя кошка выжила после падения с высоты 120 метров, а ее хозяева - нет
Национальный парк Брайс-Каньон стал местом трагедии, за которой последовало удивительное чудо. Туристическая пара погибла, сорвавшись со скалы, но их питомец — пожилая кошка Мираж — невероятным образом выжил после падения с высоты почти 120 метров.
В национальном парке Брайс-Каньон в штате Юта пара туристов, Мэтью Нэннен и Бейли Крейн из Флориды, по неизвестным причинам перелезла через ограждение на одной из смотровых площадок парка. Это роковое решение привело к их гибели: они сорвались вниз с высоты почти 120 метров. Их тела позже обнаружили туристы у подножия каньона.
Однако в этой трагедии оказался неожиданный выживший. Совсем рядом с погибшими спасатели обнаружили мягкую переноску. Из нее доносилось слабое мяуканье. Внутри находилась кошка, и, несмотря на очевидные травмы, она была жива. Кошку незамедлительно доставили в ветеринарную клинику, где ей дали имя Мираж – как символ того, что выживание при таком падении казалось невозможным. Врачи диагностировали у животного несколько переломов ребер и сломанные кончики клыков. Однако, к удивлению специалистов, ее общее состояние оказалось стабильным. Мираж самостоятельно ест, пьет и даже проявляет дружелюбие, мурлыча, несмотря на перенесенные испытания. Переноска, в которой находилось животное, получила серьезные повреждения, но именно она сыграла ключевую роль в спасении. По мнению ветеринаров, мягкие стенки переноски смягчили удар при падении, что позволило кошке избежать смертельных травм.
На момент происшествия Мираж было около 12 лет. Ее прошлое остается загадкой, но одно очевидно – она чудом избежала трагической судьбы своих погибших хозяев. Сейчас кошка находится в приюте, где получает необходимый уход и внимание.