Чтобы никакого медицинского туризма: Евросуд запретил ввоз больших сумм наличных евро в Россию

Иск был подан властями Германии в 2023 году после инцидента в аэропорту Франкфурта-на-Майне. Там у пассажирки, следующей транзитом в Россию, изъяли 15 000 евро, которые она собиралась потратить на стоматологическое лечение и установку зубных протезов. Женщина заявила, что деньги были предназначены исключительно для медицинских нужд, но немецкие таможенники сослались на положение ЕС, запрещающее ввоз в Россию наличных евро. Они конфисковали большую часть суммы, оставив ей около 1000 евро на основные расходы, сообщает DW.