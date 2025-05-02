Чтобы никакого медицинского туризма: Евросуд запретил ввоз больших сумм наличных евро в Россию
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Чтобы никакого медицинского туризма: Евросуд запретил ввоз больших сумм наличных евро в Россию

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Otkrito.lv

Европейский суд общей юрисдикции подтвердил запрет на ввоз в Россию наличных евро и других валют стран ЕС, даже если они предназначены для оплаты медицинских услуг. Решение, принятое в Люксембурге, подчеркивает строгость санкционного режима Евросоюза в отношении РФ.

Суд подтвердил, что вывозить в Россию из ЕС можно только те суммы, которые реально нужны для поездки — например, на дорогу, питание или проживание. «Запрет на ввоз в Россию купюр евро или другой валюты стран ЕС применим и для случаев, когда эти средства предназначены для оплаты услуг здравоохранения», — указано в постановлении суда.

Иск был подан властями Германии в 2023 году после инцидента в аэропорту Франкфурта-на-Майне. Там у пассажирки, следующей транзитом в Россию, изъяли 15 000 евро, которые она собиралась потратить на стоматологическое лечение и установку зубных протезов. Женщина заявила, что деньги были предназначены исключительно для медицинских нужд, но немецкие таможенники сослались на положение ЕС, запрещающее ввоз в Россию наличных евро. Они конфисковали большую часть суммы, оставив ей около 1000 евро на основные расходы, сообщает DW.

Этот запрет является частью санкционного пакета, принятого в ответ на продолжающуюся войну на территории Украины. Он действует с 2022 года и охватывает как юридических, так и физических лиц.

Санкции ЕС против России включают:

  • замораживание активов,
  • запрет на экспорт высокотехнологичной продукции,
  • ограничения на финансовые операции,
  • запрет на поставки наличных евро и других валют в Россию.

Изначально в 2022 году было сделано исключение для частных лиц, если наличные использовались для личных нужд, включая медицинские. Однако позднейшие разъяснения и правоприменительная практика показали ужесточение подхода. Согласно разъяснению Совета ЕС, наличные деньги могут быть использованы для финансирования деятельности, подрывающей суверенитет Украины, даже если официально они заявлены как личные средства.

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