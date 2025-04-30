В Израиле бушуют страшные пожары: людей, застрявших на шоссе, эвакуируют вертолетами

Израиль обратился к Кипру, Греции, Хорватии, Болгарии и Италии со срочной просьбой о предоставлении помощи в тушении пожаров в Иерусалимских горах. Глава Службы пожарной охраны и спасения генерал-лейтенант Эяль Каспи привел в действие планы чрезвычайного реагирования и повысил уровень готовности до максимального в связи с пожарами, бушующими в Иерусалимских горах. По итогам оценки ситуации пожарные бригады мобилизованы во всех округах Израиля.