В Израиле бушуют страшные пожары: людей, застрявших на шоссе, эвакуируют вертолетами
30 апреля сильный пожар вспыхнул в лесу Эштаоль в Иерусалимских горах. Служба пожарной охраны и спасения действует в режиме "Огневой удар", объявленном ввиду особо тяжелых условий и угрозы потери контроля над ситуацией.
На место направлено более 50 пожарных расчетов из нескольких округов, в воздух подняты самолеты спецэскадрильи. Сильный ветер мешает тушению и способствует быстрому распространению огня, пишет Vesty.co.il.
Израиль обратился к Кипру, Греции, Хорватии, Болгарии и Италии со срочной просьбой о предоставлении помощи в тушении пожаров в Иерусалимских горах. Глава Службы пожарной охраны и спасения генерал-лейтенант Эяль Каспи привел в действие планы чрезвычайного реагирования и повысил уровень готовности до максимального в связи с пожарами, бушующими в Иерусалимских горах. По итогам оценки ситуации пожарные бригады мобилизованы во всех округах Израиля.
Из-за пожара полиция эвакуировала поселок Неве-Шалом в Иерусалимских горах. Решение об эвакуации поселения было принято в качестве превентивной меры по итогам оценки оперативной обстановки. Полицейские машины отозваны с вызовов, не представляющих угрозы для жизни, для эвакуации граждан с шоссе номер. Спасательный отряд 669 перебрасывают в район шоссе 1 для эвакуации людей вертолетами.
Доктор Амир Гивати, директор метеорологической службы, сказал: «Ветер усилится, пик еще не достигнут». Пик ожидается с 17:00 до 21:00 с порывами ветра до 100 км/ч.
Главная задача чрезвычайных служб - не допустить распространения огня на населенные пункты. Создан оперативный штаб, координирующий действия сил. Помощь в тушении оказывают сотрудники Национального фонда Израиля и волонтеры.