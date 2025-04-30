В торговом центре в Кенгарагсе вор ранил охранников ножом и сбежал с места преступления
Государственная полиция в Риге задержала мужчину, который в торговом центре в Кенгарагсе ранил охранников.
Вечером 26 апреля полиция получила вызов в торговый центр в Кенгарагсе, где мужчина ранил сотрудников охраны и скрылся с места происшествия. Известно, что он напал на охранников после того, как те задержали его по подозрению в краже из одного из магазинов.
В тот момент, когда сотрудники вели предполагаемого вора в помещение охраны, преступник вытащил нож и нанес обоим охранникам ножевые ранения в ноги. Пострадавшие с колото-резаными ранами были доставлены в медицинское учреждение.
Личность нападавшего сначала была неизвестна, но полицейские, проанализировав записи камер видеонаблюдения, установили его. Подозреваемый — мужчина 1978 года рождения, ранее судимый за кражи и хранение наркотических веществ. Проведя оперативные мероприятия, сотрудники полиции в течение нескольких часов выяснили, что он находится в одной из квартир в Латгальском предместье Риги.
Учитывая, что существовали подозрения, что мужчина вооружен и опасен, в операцию по задержанию были привлечены сотрудники Специального батальона, которые с применением спецсредств задержали преступника. На момент задержания мужчина находился под воздействием наркотических или психотропных веществ, поэтому его доставили на экспертизу. Полиция выяснила, что во время побега он выбросил нож, использованный в нападении, и свою куртку.
28 апреля мужчине, подозреваемому в совершении преступления, была избрана мера пресечения — арест.