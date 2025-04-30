В торговом центре в Кенгарагсе вор ранил охранников ножом и сбежал с места преступления

Учитывая, что существовали подозрения, что мужчина вооружен и опасен, в операцию по задержанию были привлечены сотрудники Специального батальона, которые с применением спецсредств задержали преступника. На момент задержания мужчина находился под воздействием наркотических или психотропных веществ, поэтому его доставили на экспертизу. Полиция выяснила, что во время побега он выбросил нож, использованный в нападении, и свою куртку.