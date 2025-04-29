ФОТО: латвийская компания с помощью уникального экскаватора демонтировала сложный советский элеватор в Литве

Учитывая растущий спрос на решения по демонтажу высотных зданий в Балтийском регионе, Grāvējs продолжает расширять деятельность за пределами Латвии. «Сразу после завершения работ в Мариямполе экскаватор-демолятор отправился на следующий объект в Литве. У экскаватора уже расписаны работы на несколько месяцев вперед по всей Балтии», — отметил Муйжниекс.