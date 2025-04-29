ФОТО: латвийская компания с помощью уникального экскаватора демонтировала сложный советский элеватор в Литве
Компания SIA Grāvējs выполнила демонтаж особенно сложного объекта советского времени — зернового элеватора в Мариямполе, Литва. Более чем 60-летнее строение было частью крупного производственного комплекса.
Член правления SIA Grāvējs Рихард Муйжниекс отметил, что это был один из технически самых сложных проектов последних лет: «Высота демонтируемого объекта превышала 40 метров, а в непосредственной близости находилось здание, которое требовалось сохранить. Это требовало особой точности при выполнении работ», — пояснил Муйжниекс.
Для выполнения задачи использовался Volvo 700 — единственный в Балтии экскаватор-демолятор, специально предназначенный для работ на большой высоте. Его мощность и дальность действия значительно облегчили демонтажные работы на высоте.
Работы велись поэтапно, начиная с доставки техники на объект: «Демолятор, весящий более 90 тонн, был частично разобран и перевезен на трех тяжеловесных трейлерах для обеспечения безопасной транспортировки», — добавил Муйжниекс.
В ходе проекта были утилизированы несколько тысяч тонн строительного мусора: часть будет переработана и использована повторно, остальное отправлено на соответствующие полигоны в соответствии с нормативными требованиями.
Учитывая растущий спрос на решения по демонтажу высотных зданий в Балтийском регионе, Grāvējs продолжает расширять деятельность за пределами Латвии. «Сразу после завершения работ в Мариямполе экскаватор-демолятор отправился на следующий объект в Литве. У экскаватора уже расписаны работы на несколько месяцев вперед по всей Балтии», — отметил Муйжниекс.