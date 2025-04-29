Скорая помощь по-латвийски: теперь водители будут не только рулить, но и лечить
Служба неотложной медицинской помощи внедряет важные изменения: теперь водители скорой проходят специальное обучение, чтобы стать медицинскими помощниками. Это позволит повысить эффективность работы бригад и улучшить качество оказания помощи пациентам.
Служба неотложной медицинской помощи (СНМП) планирует в течение трех лет обучить всех водителей службы, чтобы они могли помогать медикам, став медицинским вспомогательным персоналом и получая при этом более высокую зарплату, сообщает Lsm.lv.
В этом году обучение прошли 70 водителей, 10 из которых сейчас работают в Даугавпилсе. Роланд Ирайдс - помощник врача, который ранее улучшал свои навыки вождения на автомобиле СНМП, что не совсем то же самое, что обычный водитель. Теперь он может не только оказывать медицинскую помощь, но и водить машину. "Мы живем в динамичном мире, который меняется очень быстро. Изменения будут. За эти пять лет уже произошло много изменений", - признал Ирайдс.
Вячеслав Мелентьев - один из 10 водителей даугавпилсской СНМП, который в течение трех месяцев обучался навыкам оказания медицинской помощи. "Мы не хотим стоять в стороне, мы хотим помогать и делать что-то большее, чем то, что от нас требуется. Больше, чем водить машину и таскать носилки. Я люблю эту работу, пятнадцать лет на одной работе, и каждая смена здесь отличается", - сказал Мелентьев.
Водители, которые стали медицинским вспомогательным персоналом, получают надбавку к зарплате в размере 15%.
В этом году СНМП обучила 70 водителей, чтобы сформировать небольшие бригады на одном транспортном средстве и упростить выполнение смен. "Главный принцип заключается в том, чтобы каждый, кто выезжает к пациенту, прошел специальное обучение, доказал свои навыки, знания, приобрел опыт и отработал эти навыки, чтобы не допустить никаких ошибок при оказании помощи на вызове", - сказала директор СНМП Лиене Ципуле.