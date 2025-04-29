Скорая помощь по-латвийски: теперь водители будут не только рулить, но и лечить

В этом году обучение прошли 70 водителей, 10 из которых сейчас работают в Даугавпилсе. Роланд Ирайдс - помощник врача, который ранее улучшал свои навыки вождения на автомобиле СНМП, что не совсем то же самое, что обычный водитель. Теперь он может не только оказывать медицинскую помощь, но и водить машину. "Мы живем в динамичном мире, который меняется очень быстро. Изменения будут. За эти пять лет уже произошло много изменений", - признал Ирайдс.