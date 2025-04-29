В Риге появились станции по забору питьевой воды в свою тару: как это работает

Компания Rīgas ūdens внедрила эту услугу в ответ на запросы ряда клиентов, которым необходимы крупные запасы воды. После заключения договора с предприятием клиент получает уникальный идентификационный код (PIN-код) для получения услуги и авторизации. Пользователь может подъехать к любой из указанных трех станций и с помощью собственной техники и емкости набрать воду. Rīgas ūdens фиксирует объем полученной питьевой воды и позже выставляет ежемесячный счет.