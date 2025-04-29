В Риге появились станции по забору питьевой воды в свою тару: как это работает
SIA Rīgas ūdens установило три станции самообслуживания по забору питьевой воды на проспекте Курземес, 61, улице Баускас, 209 и Вангажу, 26а, чтобы предложить новый платный сервис — возможность наполнения питьевой водой собственной емкости клиента.
Станции работают по принципу автозаправок, только оплата осуществляется не наличными или банковской картой, а по заключенному с предприятием типовому договору — расчеты производятся на основе потребленного объема.
Компания Rīgas ūdens внедрила эту услугу в ответ на запросы ряда клиентов, которым необходимы крупные запасы воды. После заключения договора с предприятием клиент получает уникальный идентификационный код (PIN-код) для получения услуги и авторизации. Пользователь может подъехать к любой из указанных трех станций и с помощью собственной техники и емкости набрать воду. Rīgas ūdens фиксирует объем полученной питьевой воды и позже выставляет ежемесячный счет.
На основе затрат на обслуживание станций и оказание услуги стоимость воды установлена в размере 1,63 евро за м³. За один раз можно набрать до 10 м³ воды (если необходимо больше — можно ввести PIN-код повторно).
Ожидается, что этим сервисом будут пользоваться, например, строительные компании во время проведения работ и временного отключения водоснабжения, организаторы различных частных и/или публичных мероприятий, а также службы по поливу деревьев и озеленения и др.