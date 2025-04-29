Коварный апрель: неужели в этом году латвийцы останутся без черники?
Весенние заморозки стали серьезным испытанием для многих растений в Латвии. Особенно пострадала лесная черника, чей ранний период цветения совпал с похолоданием. Агропроизводители вынуждены искать способы защиты посадок, чтобы минимизировать ущерб и сохранить урожай.
Заморозки, пришедшие в Латвию в минувшие выходные, когда температура воздуха падала до -3 градусов, негативно сказались на многих растениях. В частности, на лесной чернике, которая пострадала во время своего раннего цветения, рассказала в передаче Латвийского радио 4 «Домская площадь» глава правления Baltijas ogu kompānija и владелица хозяйства Verry Berry Гундега Саушкина. В хозяйстве Гундеги существует специальная оросительная система, которая помогает защитить растения во время заморозков. При похолодании растения начинают обильно поливать: вода превращается в лед, но она отдает свою энергию растениям, и те внутри льда выживают.
В тех хозяйствах, где подобной системы не существует или нет возможности добыть такое большое количество воды, люди стараются защитить посадки другими способами — агропленкой, жжением свечей и соломы, дымовыми окуриваниями. Если заморозки не сильные, то подобные меры могут помочь. «Если есть эта оросительная система, то до -7...-9 градусов можно посадки защищать таким образом, как мы защищаем. Если нет оросительной системы, тогда будут проблемы. Потому что растения (клюква и черника) в данный момент своего развитии выдерживают только до -2,7 градуса. А для помидоров минус один — это уже опасно».
А вот лесной чернике, по словам Саушкиной, в этом году не повезло. Она цветет раньше садовой, и ее цветение как раз пришлось на заморозки. А это значит, что с урожаем будет плохо, считает специалист.