Коварный апрель: неужели в этом году латвийцы останутся без черники?

В тех хозяйствах, где подобной системы не существует или нет возможности добыть такое большое количество воды, люди стараются защитить посадки другими способами — агропленкой, жжением свечей и соломы, дымовыми окуриваниями. Если заморозки не сильные, то подобные меры могут помочь. «Если есть эта оросительная система, то до -7...-9 градусов можно посадки защищать таким образом, как мы защищаем. Если нет оросительной системы, тогда будут проблемы. Потому что растения (клюква и черника) в данный момент своего развитии выдерживают только до -2,7 градуса. А для помидоров минус один — это уже опасно».