Пророссийский блогер Матаев спустя год вышел на свободу, но еще может вернуться в тюрьму

Из обвинительного заключения следует, что с 5 октября 2023 года по 18 марта 2024 года обвиняемый опубликовал на TikTok восемь видеозаписей на русском языке, прославляющих и оправдывающих преступления против мира и военные преступления, совершенные российскими вооруженными силами в Украине, а также ролики, направленные на разжигание национальной и этнической вражды и ненависти к латышам.