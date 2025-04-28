Более полутора лет в очереди на компенсацию очков для детей - реальность в Латвии
Государство в Латвии компенсирует стоимость очков и контактных линз детям до 18 лет при наличии определенных офтальмологических диагнозов. Однако оформить это могут только офтальмологи Детской клинической университетской больницы, что привело к огромным очередям: время ожидания приема составляет в среднем 589 дней.
Проблема на примере одной семьи
У дочери Эгии Дзене с рождения диагностирован альбинизм — редкое генетическое заболевание, вызывающее серьезные проблемы со зрением, в том числе нистагм. Девочке необходимы специальные средства коррекции зрения. Семья много лет консультировалась у одного и того же офтальмолога, в том числе в частной клинике, где и был выдан рецепт на очки. Однако позже выяснилось: для получения компенсации требуется рецепт именно от специалиста Детской больницы, сообщает LSM+.
Сложности системы и необходимость реформ
В Детской клинической университетской больнице работает всего 12 офтальмологов на всю Латвию. По мнению руководителя офтальмологической клиники Сандры Валейни, решение о допуске врачей из других учреждений к выписке рецептов необходимо, но должно сопровождаться строгим контролем. «Средства коррекции должны быть доступны в других учреждениях — это нужное и хорошее дело. Но бездумно расширять систему нельзя: ресурсов может не хватить», — отметила Валейня.
В Национальной службе здоровья (НСЗ) также признают необходимость реформирования. Руководитель отдела амбулаторных услуг Байба Берзиня считает, что логичным шагом было бы подключение региональных больниц: «Важно убедиться, что специалисты из других учреждений смогут работать с детьми так же качественно. Переговоры ведутся, ведь очереди действительно огромные».
Перспективы изменений
На компенсацию оптических изделий ежегодно выделяется более 100 тысяч евро, что позволяет помочь около 2000 детям. Вместо ужесточения критериев Байба Берзиня предлагает увеличить финансирование. В этом году НСЗ и Детская больница планируют пересчитать потребности и определить новый объем финансирования.
Сандра Валейня добавляет, что в экстренных случаях дети с приоритетом попадают на прием в течение трех дней. Кроме того, помощь в приобретении очков иногда оказывают и местные самоуправления.