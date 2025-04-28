Более полутора лет в очереди на компенсацию очков для детей - реальность в Латвии

У дочери Эгии Дзене с рождения диагностирован альбинизм — редкое генетическое заболевание, вызывающее серьезные проблемы со зрением, в том числе нистагм. Девочке необходимы специальные средства коррекции зрения. Семья много лет консультировалась у одного и того же офтальмолога, в том числе в частной клинике, где и был выдан рецепт на очки. Однако позже выяснилось: для получения компенсации требуется рецепт именно от специалиста Детской больницы, сообщает LSM+.