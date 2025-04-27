Последний подарок от мамы: найденный лотерейный билет изменил жизнь мужчины
Разбирая вещи после смерти матери, британец Лиам Картер и представить не мог, что найдет послание, которое навсегда изменит его судьбу и согреет сердце.
34-летний Лиам Картер из Англии, разбирая имущество своей покойной матери Анны, наткнулся на неожиданную находку — лотерейную билетную квитанцию, аккуратно сложенную в конверте на кухне. На конверте Анна оставила простую надпись: «Тираж в субботу — не забудь!»
«Я почти проигнорировал конверт, но что-то заставило меня все же проверить билет», — вспоминает Лиам. Отсканировав его через приложение Национальной лотереи, он увидел сообщение о выигрыше и указание связаться по горячей линии. Позвонив, Лиам узнал, что его мать угадала пять чисел и выиграла 18 403 фунта стерлингов. «Я просто застыл. Это казалось нереальным. Мама никогда ничего крупного не выигрывала. А теперь — вот это», — делится он.
Анна всегда говорила сыну, что если когда-нибудь выиграет в лотерею, деньги будут предназначены именно ему. И хотя она так и не узнала о своем выигрыше, для Лиама эта находка стала особенным подарком — последним посланием любви и заботы. Картер планирует использовать выигрыш, чтобы осуществить мечту своей матери — купить собственную квартиру.
Представитель Национальной лотереи отметил: «Эта история напоминает, что в лотерее важны не только деньги, но и эмоции. Забытый билет стал символом любви и судьбы, показывая, как даже самые маленькие моменты могут изменить жизнь».