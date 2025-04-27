Последний подарок от мамы: найденный лотерейный билет изменил жизнь мужчины

«Я почти проигнорировал конверт, но что-то заставило меня все же проверить билет», — вспоминает Лиам. Отсканировав его через приложение Национальной лотереи, он увидел сообщение о выигрыше и указание связаться по горячей линии. Позвонив, Лиам узнал, что его мать угадала пять чисел и выиграла 18 403 фунта стерлингов. «Я просто застыл. Это казалось нереальным. Мама никогда ничего крупного не выигрывала. А теперь — вот это», — делится он.