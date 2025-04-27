Когда чужое курение становится твоей проблемой: как действовать, если мешает дым соседа?
Соседское курение в многоквартирных домах — частая проблема, особенно когда запах табака проникает в подъезд и соседние квартиры. Хотя закон не запрещает курить в собственной квартире, важно учитывать санитарные и противопожарные нормы, а также права других жильцов на комфортное проживание. Какие есть пути решения конфликта?
Читательница потрала Gorod.lv Анна из Валмиеры спрашивает: "Я переехала в квартиру в многоквартирном доме. К сожалению, сосед курит у себя в квартире. Изоляция дверей плохая, поэтому в подъезде ощущается стойкий запах дыма. Существуют ли какие-либо правила, которые могли бы помочь мне ограничить или прекратить его привычку? Кроме того, он проживает в муниципальной квартире. Я также беспокоюсь о пожарной безопасности в доме. Какое может быть решение?"
Представитель Валмиерского края Зане Булмейстаре отмечает: "Закон об обороте табачных изделий, заменителей табака, растительных курительных продуктов, электронных курительных устройств и их жидкостей защищает здоровье общества, устанавливая, что у человека есть право жить в чистой и благоприятной среде, не загрязненной дымом табачных изделий, растительных курительных продуктов и паром от электронных устройств для курения.
Тем не менее, закон не запрещает курить в собственной квартире. Запрет на курение распространяется на лестничные клетки, коридоры и другие места общего пользования в многоквартирных домах.
Поэтому самоуправление рекомендует поговорить с соседом о возможной установке лучшей изоляции или о других способах, как сделать так, чтобы окружающие не чувствовали запах сигаретного дыма, и вместе найти решение этой ситуации. Если мирным путем решить проблему не удается, можно обратиться в Муниципальную полицию".
В самоуправлении также отмечают, что не существует отдельных правил, запрещающих курить в муниципальных квартирах. Однако жителю следует учитывать, что курение в квартире не должно мешать соседям. В статье 14 Закона о собственности на квартиру указано, что право собственности на квартиру может быть отчуждено в порядке, установленном Гражданским процессуальным законом, с одновременным выселением владельца квартиры, членов его семьи и других проживающих лиц, если они нарушают нормативные требования по использованию квартиры, в том числе санитарные и противопожарные нормы, создавая угрозу для безопасности, здоровья других людей и качества окружающей среды. Таким образом, если сосед нарушает эти требования, возможно подать на него иск в суд.