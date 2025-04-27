Когда чужое курение становится твоей проблемой: как действовать, если мешает дым соседа?

В самоуправлении также отмечают, что не существует отдельных правил, запрещающих курить в муниципальных квартирах. Однако жителю следует учитывать, что курение в квартире не должно мешать соседям. В статье 14 Закона о собственности на квартиру указано, что право собственности на квартиру может быть отчуждено в порядке, установленном Гражданским процессуальным законом, с одновременным выселением владельца квартиры, членов его семьи и других проживающих лиц, если они нарушают нормативные требования по использованию квартиры, в том числе санитарные и противопожарные нормы, создавая угрозу для безопасности, здоровья других людей и качества окружающей среды. Таким образом, если сосед нарушает эти требования, возможно подать на него иск в суд.