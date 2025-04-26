Суверенное вождение: в Даугавпилсе полиция столкнулась с "гражданкой вне системы"
В Даугавпилсе внимание привлек легковой автомобиль, который передвигался с номерными знаками, не соответствующими стандартам ни одной страны мира. Когда транспортное средство остановили, женщина, управлявшая автомобилем, отказалась выполнять требования сотрудников полиции. В связи с ее действиями начаты семь административных процессов, рассказала представитель Государственной полиции Зане Васкане.
Несколько недель назад сотрудники полиции самоуправления Даугавпилса обратили внимание на женщину, управлявшую автомобилем с подозрительными регистрационными номерами, которые не соответствовали ни стандартам Европейского союза, ни стандартам третьих стран. Увидев полицейский экипаж, автоледи резко остановилась, а в ходе проверки отказалась выполнять требования полиции — она не предоставила ни личных данных, ни каких-либо документов, на все вопросы отвечая одной фразой: "Отказываюсь!".
На лобовом стекле автомобиля была размещена заламинированная табличка с надписью: "Машина является суверенной частной собственностью и находится в частной юрисдикции". А на номерном знаке было написано "SUV". Читатели портала Chayka связывают эту аббревиатуру с так называемым Движением суверенных граждан. Один из комментаторов пояснил, что представители этого движения не признают себя гражданами какой-либо страны, а значит, не подчиняются никаким правоохранительным органам. Эти люди якобы живут "вне системы".
В действиях владелицы автомобиля Государственная полиция выявила несколько серьезных нарушений. Старший специалист отдела общественных связей полиции Зане Васкане отметила: "Было зафиксировано управление транспортным средством с неподходящими номерными знаками, отсутствие обязательной страховки гражданской ответственности и отсутствующая техническая проверка. Кроме того, у водителя не было необходимых документов. Она также добавила, что автомобиль был технически не полностью оснащен — отсутствовали аптечка и огнетушитель. В итоге начато семь административных процессов, и сейчас ведется делопроизводство в соответствии с действующим законодательством.