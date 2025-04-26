Суверенное вождение: в Даугавпилсе полиция столкнулась с "гражданкой вне системы"

На лобовом стекле автомобиля была размещена заламинированная табличка с надписью: "Машина является суверенной частной собственностью и находится в частной юрисдикции". А на номерном знаке было написано "SUV". Читатели портала Chayka связывают эту аббревиатуру с так называемым Движением суверенных граждан. Один из комментаторов пояснил, что представители этого движения не признают себя гражданами какой-либо страны, а значит, не подчиняются никаким правоохранительным органам. Эти люди якобы живут "вне системы".