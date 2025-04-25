Для укрепления восточной границы планируется упростить отчуждение земель

В этом году планируется закупить противомобильные заграждения, датчики, артиллерийские системы, оборудование для минирования. Как рассказал командующий Национальными вооруженными силами (НВС) Каспарс Пуданс, рассматривается вопрос защиты как сухопутной границы, так и воздушного пространства. Продолжается обследование и установка препятствий на 400-километровом участке границы с Россией и Беларусью. Также разработан законопроект, который позволит быстрее и проще проводить как строительные работы, так и приобретение земли. Законопроект о создании Балтийской линии обороны позволит отчуждать земельные участки и объявлять их объектами национального интереса. "Важно, чтобы мы внедрили и утвердили эту нормативную базу, но это не мешает нам проводить ту работу, которую мы уже проводим в данный момент - и закупку, и временное размещение заграждений на этих ресурсных складах, и закупку мин, и датчиков. Вся эта работа ведется в любом случае, и, конечно, эта нормативная база будет необходима на следующих этапах", - сказал министр обороны Андрис Спрудс.