Для укрепления восточной границы планируется упростить отчуждение земель
На восточной границы продолжается военное укрепление и реализация плана контрмобильности.
В прошлом году на строительство латвийского участка Балтийской линии обороны было выделено 25 миллионов евро, в этом году - уже 45 миллионов евро. Для более быстрого строительства линии обороны разработан законопроект, позволяющий в случае необходимости отчуждать земли, необходимые для обороны, на территориях до 30 километров от границы. На восточной границе Латвии уже установлены заграждения и заблокированы некоторые дороги. В Латгале создано 26 временных складов инженерных ресурсов, где размещены десятки тысяч элементов контрмобильности - бетонные блоки латвийского производства, "зубы дракона", противотанковые ежи и другие. В этом году также планируется построить склады ресурсов в восточной части Видземе, пишет Lsm.lv.
В этом году планируется закупить противомобильные заграждения, датчики, артиллерийские системы, оборудование для минирования. Как рассказал командующий Национальными вооруженными силами (НВС) Каспарс Пуданс, рассматривается вопрос защиты как сухопутной границы, так и воздушного пространства. Продолжается обследование и установка препятствий на 400-километровом участке границы с Россией и Беларусью. Также разработан законопроект, который позволит быстрее и проще проводить как строительные работы, так и приобретение земли. Законопроект о создании Балтийской линии обороны позволит отчуждать земельные участки и объявлять их объектами национального интереса. "Важно, чтобы мы внедрили и утвердили эту нормативную базу, но это не мешает нам проводить ту работу, которую мы уже проводим в данный момент - и закупку, и временное размещение заграждений на этих ресурсных складах, и закупку мин, и датчиков. Вся эта работа ведется в любом случае, и, конечно, эта нормативная база будет необходима на следующих этапах", - сказал министр обороны Андрис Спрудс.