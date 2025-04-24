Подарки и денежные переводы в Латвии: кому не нужно платить налог, а кто обязан

Ответ VID: если общая сумма таких доходов за год превышает 10 000 евро, их необходимо задекларировать как необлагаемые доходы, подав годовую декларацию о доходах. Указываются все необлагаемые доходы, полученные в течение года, даже если каждый из них по отдельности не превышает 10 000 евро.