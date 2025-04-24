Подарки и денежные переводы в Латвии: кому не нужно платить налог, а кто обязан
Подарки и различные виды денежных переводов между супругами и ближайшими родственниками не облагаются подоходным налогом с населения. А в случае подарков другим лицам налог необходимо заплатить с суммы, превышающей 1425 евро в год.
Родственникам налог платить не нужно
Согласно пункту 35 статьи 9 Закона «О подоходном налоге с населения», не облагаются налогом подарки от физических лиц:
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В полном объеме — если даритель и получатель находятся в браке или являются родственниками до третьей степени включительно в понимании Гражданского закона. Это правило не применяется, если подарок сделан в рамках хозяйственной деятельности.
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До 1425 евро в год — если даритель не является родственником до третьей степени. Эта норма также не применяется, если подарок связан с хозяйственной деятельностью или является компенсацией в понимании Гражданского закона.
Родственниками до третьей степени считаются: родители, бабушки и дедушки, дети, внуки, братья, сестры, в том числе сводные, дяди и тети, племянники и племянницы, прабабушки и прадедушки, правнуки.
Налоговые льготы распространяются также на зарегистрированных партнеров, информация о которых внесена в Регистр физических лиц.
Нужно ли декларировать подарок, если налог не взимается?
Ответ VID: если общая сумма таких доходов за год превышает 10 000 евро, их необходимо задекларировать как необлагаемые доходы, подав годовую декларацию о доходах. Указываются все необлагаемые доходы, полученные в течение года, даже если каждый из них по отдельности не превышает 10 000 евро.
Не облагаются налогом подарки, предназначенные для образования и лечения
Независимо от степени родства или регистрации партнерства, не облагаются налогом подарки, которые потрачены на:
- получение высшего и профессионального образования любой ступени;
- медицинские и лечебные услуги (за исключением косметических операций).
Сумма не ограничена, но должны быть документальные подтверждения, что средства использованы по назначению. Получение — только в безналичной форме.
Облагаемый доход от дарителя, не являющегося родственником
Если подарок получен от человека, не являющегося супругом, зарегистрированным партнером или близким родственником, не облагается сумма до 1425 евро в год от одного физического лица.
Если у получателя много друзей или коллег, каждый подарок рассматривается отдельно. Например, подарки на юбилей от разных людей не суммируются в общий доход.
Все ли переводы на банковский счет считаются подарками?
Закон четко определяет случаи налогообложения: близким родственникам можно дарить сколько угодно — налог не платится. Другим лицам — если свыше 1425 евро в год — налог обязателен.
В законе нет регулирования в отношении общих денежных переводов, цель которых — как в отношениях между родственниками, так и между любыми другими людьми — может быть не дарение, а помощь и финансовая поддержка.
Конечно, проще всего указать в назначении перевода, что это подарок — тогда будет ясно, как применять нормы закона. Но в реальной жизни отношения людей не всегда соответствуют логике налогов. Например, если трое взрослых детей регулярно поддерживают родителей деньгами, вряд ли они должны каждый раз писать, что это подарок.
Что указывать в назначении платежа?
Ответ VID: во всех случаях в назначении нужно уточнить цель или причину перевода, чтобы можно было определить, возникает ли декларируемый или облагаемый налогом доход. Неточная или неадекватная формулировка может вызвать дополнительные вопросы от VID, о которых человек мог и не подумать.