Рижане могут вздохнуть с облегчением: пойман виновный в распространении вони, беспокоившей жителей целую неделю
Виновником распространения неприятного запаха, шедшего из канализационных колодцев в Риге, оказался некий коммерсант, предоставляющий услуги ассенизации. Об этом сообщил в передаче Degpunktā руководитель Управления гражданской обороны и оперативной информации Рижской думы Гинтс Рейнсонс.
В прошлый четверг, 10 апреля, и в понедельник, 14 апреля, в столице ощущался сильный и неприятный запах. Если в четверг он доставил людям только дискомфорт, то в понедельник ситуация стала серьезнее — на улице Крустпилс один человек почти потерял сознание от этого запаха.
После инцидента сотрудники предприятия, где работал пострадавший, были эвакуированы, а спасатели совместно с другими службами и Национальными вооруженными силами начали искать источник запаха в этом районе и взяли пробы веществ, которые были переданы на лабораторное исследование в компанию Rīgas ūdens.
Анализы после первого случая не выявили аномалий, но второй случай оказался серьезнее — в канализации были обнаружены химические вещества в высокой концентрации, состав которых еще не установлен. Подозревается, что одним из веществ был сероводород, а другим — вещество, содержащее ацетон.
Изначально рассматривались две версии произошедшего — либо произошло несанкционированное подключение к канализационной системе, либо на каком-то предприятии случилась технологическая авария, и в канализацию попали опасные вещества. Теперь представитель Рижской думы Гинтс Рейнсонс подтвердил, что виновный найден. Нелегально сливавшим вредные сточные воды оказался коммерсант, предоставляющий услуги ассенизации.
"Скорее всего, именно этот коммерсант виновен в утечке, зафиксированной на прошлой неделе, а также в сливе химических веществ в понедельник в систему ливневой канализации," — отметил Рейнсонс.
Информация, находящаяся в распоряжении Rīgas ūdens, включая сделанные на месте фотографии, собрана и передана в полицию и Государственную службу охраны окружающей среды. Измерения показывают, что на данный момент повышенной опасности для населения или окружающей среды нет.