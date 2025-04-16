Рижане могут вздохнуть с облегчением: пойман виновный в распространении вони, беспокоившей жителей целую неделю

В прошлый четверг, 10 апреля, и в понедельник, 14 апреля, в столице ощущался сильный и неприятный запах. Если в четверг он доставил людям только дискомфорт, то в понедельник ситуация стала серьезнее — на улице Крустпилс один человек почти потерял сознание от этого запаха.