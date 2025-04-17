Латвия справляется с мигрантами хуже, чем Литва, но лучше, чем Эстония
В январе 2025 года 66 800 человек впервые подали заявление на предоставление убежища в странах ЕС. Это на 8% больше по сравнению с декабрем 2024 года (62 075) и на 24% меньше по сравнению с январем 2024 года (87 890). В Латвии особого прироста ищущих убежища не наблюдается, но удивляет, что в Литве таких лиц гораздо меньше.
Согласно недавно опубликованным данным, наибольшее количество впервые подавших заявление на убежище в январе приняли Германия (14 920), Испания (13 225), Франция (11 895), Италия (10 905) и Греция (5 200). Это составляет 84% от общего числа первичных заявителей в ЕС.
Общий показатель первичных заявлений на убежище в ЕС в январе 2025 года составил 14,9 на сто тысяч человек. В пересчете на численность населения каждой страны ЕС (по состоянию на 1 января 2024 года), самые высокие показатели были зафиксированы в Греции (50,0), за ней следуют Люксембург (27,7) и Испания (27,2).
В Латвии просят убежища немногие, во всяком случае по европейским меркам. В январе 2025 года таких оказалось 50 человек, месяцем ранее - 60, в ноябре 2024 года - 30, в октябре 2024-го - 85, в сентябре - 95, а в августе - 235! В остальные месяцы прошлого года - около 100.
Интересно, что в Литве, ранее Латвии укрепившей свою границу, подающих прошения об убежище гораздо меньше, примерно по 20-30 человек в месяц.
Зато в Эстонии хотят остаться гораздо больше мигрантов. Примерно по 90-120 в месяц.