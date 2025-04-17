Латвия справляется с мигрантами хуже, чем Литва, но лучше, чем Эстония

Общий показатель первичных заявлений на убежище в ЕС в январе 2025 года составил 14,9 на сто тысяч человек. В пересчете на численность населения каждой страны ЕС (по состоянию на 1 января 2024 года), самые высокие показатели были зафиксированы в Греции (50,0), за ней следуют Люксембург (27,7) и Испания (27,2).