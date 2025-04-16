Опасный маршрут: латвийцев предостерегают от поездок в РФ и Беларусь на Пасху
Служба государственной безопасности (VDD) настоятельно рекомендует жителям Латвии в предстоящие пасхальные выходные воздержаться от поездок в Россию или Беларусь, повторно предупреждая о высоких рисках, связанных с разведывательной деятельностью, вербовкой и провокациями на территории этих стран.
VDD установила, что спецслужбы России и Беларуси агрессивно используют возможность допрашивать и вербовать иностранцев на своей территории, где они обладают широкой свободой действий. Сотрудники спецслужб этих стран не стесняются применять агрессивные и незаконные методы, чтобы заставить людей сотрудничать с ними.
Служба обращает внимание, что у латвийских учреждений ограничены возможности помочь своим гражданам, если они окажутся в затруднительном положении в России или Беларуси.
Если все же возникает необходимость поехать в одну из этих стран-агрессоров, служба рекомендует не брать с собой мобильный телефон, особенно если в нем содержится рабочая или чувствительная информация. На пограничном контроле с телефона могут быть извлечены данные, а сам он может быть заражен шпионским ПО. Более безопасный вариант — использовать телефон с предоплаченной SIM-картой, от которой можно избавиться после поездки. Также не следует брать с собой ноутбуки, USB-накопители и другие устройства для хранения данных.
Выявление потенциальных целей для вербовки может происходить уже на пограничном контроле — сотрудники спецслужб могут выдавать себя за пограничников или прикрываться другими структурами, включая правоохранительные органы или любые другие учреждения России или Беларуси. Более того, важную информацию они могут получить и в ходе простой беседы.
VDD призывает обращать внимание на признаки, которые могут свидетельствовать о контакте с представителями российских или белорусских спецслужб при пересечении границы:
- необычно тщательная проверка и допрос;
- допрос проводит человек в гражданской одежде, а не в форме пограничной службы;
- задаются вопросы, не относящиеся к компетенции пограничников, например, о ситуации в Латвии, отношении к событиям в Украине, беженцам из Украины, поддержке Украины со стороны Латвии;
- задаются личные вопросы — о месте работы, выполняемых обязанностях, финансовом положении;
- предъявляются обвинения в правонарушении или преступлении с попыткой принудить к "сотрудничеству" в обмен на освобождение от ответственности;
- предлагают номер телефона, по которому следует позвонить при следующем визите в страну.
В случае подозрений на контакт с представителем спецслужб России или Беларуси, VDD призывает сообщать об этом, позвонив на круглосуточный номер 67208964 или написав на электронную почту info@vdd.gov.lv. VDD гарантирует конфиденциальность информатора.