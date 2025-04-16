Опасный маршрут: латвийцев предостерегают от поездок в РФ и Беларусь на Пасху

Если все же возникает необходимость поехать в одну из этих стран-агрессоров, служба рекомендует не брать с собой мобильный телефон, особенно если в нем содержится рабочая или чувствительная информация. На пограничном контроле с телефона могут быть извлечены данные, а сам он может быть заражен шпионским ПО. Более безопасный вариант — использовать телефон с предоплаченной SIM-картой, от которой можно избавиться после поездки. Также не следует брать с собой ноутбуки, USB-накопители и другие устройства для хранения данных.