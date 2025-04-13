Страх и риск на дороге: нужен ли латвийским водителям новый подход к обучению?
На латвийских дорогах слишком часто происходят тяжелые аварии. Эксперты считают, что главной причиной является психоэмоциональное состояние водителей. Возможно, стоит изменить систему обучения, чтобы повысить безопасность движения.
Нервозность и самоуверенность водителей — вот главная причина тяжелых аварий, которые случаются на латвийских дорогах, сообщает LSM+. Эта проблема шире, чем организация дорожного движения, тут надо говорить о психологическом здоровье нации, в том числе — для профилактики рассказывать ученикам автошкол больше «страшилок», заявил в передаче Латвийского радио 4 «Домская площадь» директор Школы безопасной езды Янис Ванкс. «Причин таких аварий много. Свою роль играют и относительно немолодой автопарк, и состояние наших дорог, и даже климат. Но все-таки главное — это то, что в головах у наших водителей, их психоэмоциональное состояние. Мы нервные, вспыльчивые, постоянно куда-то спешим и часто принимаем поспешные решения — обогнать, где рискованно, выходить на какие-то риски, которые себя не оправдывают. Все это имеет печальные последствия», — говорит специалист.
Но если общее состояние экономики или количество солнечных дней в году мы изменить не можем, то усовершенствовать систему обучения водителей вполне в наших силах, считает Ванкс. По его мнению, в Латвии имеет смысл внедрить скандинавский подход к обучению водителей. «В Скандинавии сдать экзамен в автошколе — это почти то же самое, что сдать экзамен на ношение оружия. Там в автошколах больше рассказывают про риски, показывают «страшилки» и вообще делают акцент на том, что может случиться, если пренебрегать правилами дорожного движения».