Вечером 12 апреля начинается один из главных иудейских праздников - Песах

Песах — один из главных и древнейших праздников еврейского календаря, символизирующий освобождение еврейского народа от египетского рабства. Согласно Торе, более трех тысяч лет назад евреи находились в рабстве в Египте. По велению Бога Моисей вывел народ из рабства, после чего начался их долгий путь к свободе — 40 лет в пустыне. Перед исходом была совершена последняя из десяти казней египетских — смерть первенцев, но дома евреев были отмечены кровью агнца и «обойдены» (ивритское слово песах означает «пройти мимо»). Отсюда — название праздника.