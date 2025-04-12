Вечером 12 апреля начинается один из главных иудейских праздников - Песах
Еврейский праздник Песах начинается вечером в субботу, 12 апреля, а завершится вечером 19 или 20-го. В Израиле Песах отмечают ровно неделю. В остальных странах евреи справляют его на день дольше. Это связано с разными часовыми поясами, лунным циклом, от которого зависят даты торжеств, и традицией праздновать вместе со всем остальным народом.
Песах — один из главных и древнейших праздников еврейского календаря, символизирующий освобождение еврейского народа от египетского рабства. Согласно Торе, более трех тысяч лет назад евреи находились в рабстве в Египте. По велению Бога Моисей вывел народ из рабства, после чего начался их долгий путь к свободе — 40 лет в пустыне. Перед исходом была совершена последняя из десяти казней египетских — смерть первенцев, но дома евреев были отмечены кровью агнца и «обойдены» (ивритское слово песах означает «пройти мимо»). Отсюда — название праздника.
Символика и традиции
Центральным моментом праздника является Седер Песах — особый ужин, который проводится в первую (и вторую — вне Израиля) ночь праздника. За столом читается Агада — рассказ об Исходе из Египта, задаются традиционные вопросы, особенно важный — «Чем эта ночь отличается от всех других?».
На столе — символические блюда:
- Маца — пресный хлеб, напоминающий о поспешности исхода, когда не было времени на закваску.
- Марор — горькие травы, символизирующие горечь рабства.
- Харосет — сладкая смесь из яблок, орехов и вина, напоминающая глину, из которой евреи делали кирпичи.
- Зроа - кусок жареной баранины с косточкой или куриное крыло в память о пасхальном жертвоприношении.
- Яйцо — символ скорби и круговорота жизни.
- Карпас - кусок негорького овоща (картофель, петрушка, сельдерей, капуста), выражающий жизненное обновление, котрый макают в соленую воду, напоминающую о слeзах, пролитых в рабстве.
При проведении пасхального Седера каждый должен выпить 4 бокала вина или виноградного сока, которые символизируют 4 обещания, данных Всевышним еврейскому народу: "Выведу вас из-под ига египтян"; "Избавлю вас от рабства их"; "Спасу вас"; "Приму вас Себе в народ".
Запрет хамеца
Во время Песаха строго запрещено употреблять хамец — квасное. Это все, что изготовлено из пшеницы, ячменя, ржи, овса или полбы и подверглось закваске. К Песаху тщательно очищают дом, вынося и выметая все квасное, даже крошки.
Современное значение
Для многих Песах — не только религиозная дата, но и время семейного единения, воспоминаний, размышлений о свободе, о борьбе с несправедливостью и благодарности за то, что есть. Даже светские евреи часто соблюдают хотя бы первую ночь седера и отказываются от хлеба в знак уважения к предкам.