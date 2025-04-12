Доверие на уровне общин: латвийцы ищут поддержку друг у друга, но не у правительства
За последний год уровень пессимизма вырос во всем латвийском обществе, но особо это заметно в среде русскоговорящих. Такой вывод был сделан в результате опроса общественного мнения, проведенного по заказу Латвийской трансатлантической организации (LATO), рассказала ее генсекретарь Сигита Струберга в передаче Латвийского радио 4 "Домская площадь".
Опрос изучал уровень индивидуальной, общественной и национальной устойчивости в Латвии в условиях продолжающейся войны в Украине. Замерялись такие показатели, как симптомы тревожности, восприятие угрозы, общее благополучие, уровень надежды и оптимизма, готовность помогать другим и т.д.
Главный вывод опроса неутешителен: по сравнению с предыдущим исследованием, проводимым в 2023 году, уровень пессимизма в обществе вырос. Это связано и с тревогой людей по поводу войны в Украине, и с тем, что они не доверяют своему собственному правительству.
Снизился, по сравнению с 2023 годом, и такой показатель, как взаимное доверие между разными группами населения. Если в прошлом опросе это доверие считали недостаточным только 32 процента опрошенных, то сейчас таких людей уже 55 процентов.
Еще одна примета времени — выросло число тех, кто не доверяет правительству (64 процента против прошлых 56). Около 70 процентов не доверяют парламенту.
В случае кризиса только 30 процентов опрошенных были бы готовы сотрудничать с правительством, в то время как сотрудничать на уровне общины готовы 70 процентов. То есть люди гораздо больше доверяют друг другу, чем власти. Кстати, в других странах Балтии доверие к власти гораздо выше. «На межличностном уровне жители Латвии тоже не слишком доверяют друг другу, но тут уже вины правительства нет. Тут причины более глубинные, они связаны как с нашей историей, так и войной в Украине. Недоверие к тем, кто имеет отличные от твоих политические взгляды, национальность или вероисповедание, в нашем обществе постоянно усиливается. И сейчас, в предвыборный период, политические силы используют это в своих интересах», — подчеркивает Струберга.
Позитивная тенденция — уменьшились различия между латышами и теми, кто себя идентифицирует как русскоязычные латвийцы. «Восприятие угроз у этих двух групп населения достаточно похожи. Но есть нюансы в ощущении того, какие именно угрозы для каждой из них более серьезны».