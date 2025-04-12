Доверие на уровне общин: латвийцы ищут поддержку друг у друга, но не у правительства

В случае кризиса только 30 процентов опрошенных были бы готовы сотрудничать с правительством, в то время как сотрудничать на уровне общины готовы 70 процентов. То есть люди гораздо больше доверяют друг другу, чем власти. Кстати, в других странах Балтии доверие к власти гораздо выше. «На межличностном уровне жители Латвии тоже не слишком доверяют друг другу, но тут уже вины правительства нет. Тут причины более глубинные, они связаны как с нашей историей, так и войной в Украине. Недоверие к тем, кто имеет отличные от твоих политические взгляды, национальность или вероисповедание, в нашем обществе постоянно усиливается. И сейчас, в предвыборный период, политические силы используют это в своих интересах», — подчеркивает Струберга.