Защита пенсионных накоплений от рыночных колебаний - грядет новая эра пенсионной системы Латвии?

Руководитель управления Банка Латвии по страховому и пенсионному надзору Эвия Дундуре говорит, что это решение следовало бы применить и сейчас, чтобы им могли воспользоваться те, кто сейчас выходит на пенсию. Тем, кто приближается к пенсионному возрасту или уже должен выйти на пенсию, нужно дать возможность отложить это решение или же государство должно позволить не снимать накопления второго пенсионного уровня одновременно с первым уровнем. Дундуре пояснила, что необходимо определить тех людей, которые имеют достаточный объем накоплений на первом уровне. Это был бы определенный лимит суммы, который может обеспечить качество жизни. Если первого уровня достаточно, можно позволить применять формулу на втором пенсионном уровне. Кроме того, можно создать различные формулы расходов, например, ежемесячно, или раз в год, или по требованию продавая определенные доли фондов. Как отметила Дундуре, важна и финансовая грамотность населения, поэтому нужны конкретные лимиты и формирование отдельных групп участников.