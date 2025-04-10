Рижская дума "премирует" родителей тройняшек, родившихся в апреле

Как сообщалось, в апреле в Клинической университетской больнице имени Страдиня родилась вторая в этом году тройня в Латвии - два мальчика и одна девочка. В марте тройняшки - три девочки - появились на свет в Рижском родильном доме. С 1993 года семьям, в которых родились тройни, также предоставляется единовременное государственное социальное пособие. В настоящее время его размер составляет 15 000 евро.