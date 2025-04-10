В Риге изъято более 670 кг наркотиков
Управление налоговой и таможенной полиции Службы госдоходов (VID) в марте 2025 года начало уголовный процесс по делу о хранении наркотических и психотропных веществ в крупных размерах с целью их реализации. Один человек признан подозреваемым, ему избрана мера пресечения – арест.
В ходе комплексных оперативных мероприятий Управление налоговой и таможенной полиции VID в марте этого года инициировало уголовное дело о предполагаемом преступлении – хранении наркотических и психотропных веществ в крупных размерах с целью их реализации. В ходе проведенных обысков в Риге было обнаружено и изъято более 670 килограммов особо опасных наркотических и психотропных веществ различных видов, а также предметы, похожие на огнестрельное оружие.
Большое количество изъятых наркотических и психотропных веществ и их разнообразие указывают на возможную международную сеть производства и контрабанды наркотиков, а также на то, что часть наркотических веществ предназначалась для распространения на территории Латвийской Республики.
Управление налоговой и таможенной полиции VID тесно сотрудничает с компетентными органами на национальном и международном уровнях как в получении, так и в предоставлении помощи в раскрытии преступлений. В данном случае также была проведена совместная работа с Государственной полицией, и VID выражает благодарность коллегам из Государственной полиции за оказанную поддержку в проведении начальных следственных действий.
Уголовное дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного частью третьей статьи 253.1 Уголовного закона, касающегося хранения наркотических и психотропных веществ в крупных размерах с целью их реализации. Один человек признан подозреваемым, ему избрана мера пресечения – арест. В интересах следствия на данный момент более подробная информация не предоставляется.
Согласно статье 19 Уголовно-процессуального закона, никто не считается виновным, пока его вина в совершении преступления не будет установлена в порядке, предусмотренном Уголовно-процессуальным законом.