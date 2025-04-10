В Риге изъято более 670 кг наркотиков

В ходе комплексных оперативных мероприятий Управление налоговой и таможенной полиции VID в марте этого года инициировало уголовное дело о предполагаемом преступлении – хранении наркотических и психотропных веществ в крупных размерах с целью их реализации. В ходе проведенных обысков в Риге было обнаружено и изъято более 670 килограммов особо опасных наркотических и психотропных веществ различных видов, а также предметы, похожие на огнестрельное оружие.