"Тревожит растущее употребление антидепрессантов": в Латвии думают, как приготовить население к кризисным ситуациям
Психологически устойчивее тот человек, который физически здоров, подготовлен к непредвиденным обстоятельствам и кризисам, при этом уровень информированности населения играет ключевую роль, — заявила доктор психологии Элина Зелчане на заседании подкомиссии Сейма по комплексной государственной обороне.
«Незнание усиливает тревогу», — пояснила Зелчане во время обсуждения вопросов повышения психологической готовности общества к кризисным ситуациям. Она подчеркнула, что жителям необходимо предоставлять больше информации о действиях в чрезвычайных ситуациях, чтобы повысить их готовность. Муниципалитеты также играют важную роль в психологической подготовке населения — например, организуя информационные мероприятия и семинары для местных жителей. Однако, по словам Зелчане, для укрепления психической устойчивости важно думать и на индивидуальном уровне, а не только на государственном.
Эксперты на заседании также отметили, что ключевое значение имеет доверие граждан к правительству — уверенность в том, что власти предпримут необходимые меры и окажут помощь в случае необходимости. Представители Министерства обороны в свою очередь добавили, что над психологической готовностью населения к кризисам должны работать все отрасли, а неправительственные организации играют важную роль в просвещении общества. Земессарги также могут обучать местных жителей вопросам, связанным с кризисами, — прозвучало на заседании.
Оценивая текущую ситуацию, Зелчане отметила, что примерно каждый второй человек в Латвии испытывает напряжение, стресс или подавленность. «Меня тревожит растущее употребление антидепрессантов», — сказала Зелчане. Это свидетельствует о том, что людям зачастую не хватает других стратегий самопомощи и альтернативных способов справляться с проблемами.