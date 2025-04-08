"Тревожит растущее употребление антидепрессантов": в Латвии думают, как приготовить население к кризисным ситуациям

«Незнание усиливает тревогу», — пояснила Зелчане во время обсуждения вопросов повышения психологической готовности общества к кризисным ситуациям. Она подчеркнула, что жителям необходимо предоставлять больше информации о действиях в чрезвычайных ситуациях, чтобы повысить их готовность. Муниципалитеты также играют важную роль в психологической подготовке населения — например, организуя информационные мероприятия и семинары для местных жителей. Однако, по словам Зелчане, для укрепления психической устойчивости важно думать и на индивидуальном уровне, а не только на государственном.