"Не приезжайте сюда! Вы нас предали!" Известная в Латвии дама обратилась к американским латышам

Илзе Аузере была прямолинейна: «Я прямо по этому вопросу заявляю - латышские американцы, которые голосовали за Трампа - пожалуйста, не приезжайте в гости, не приезжайте на Праздник песни, вы нас предали! Вы не слушали нас, когда мы говорили, что Украина сейчас сражается за Латвию, Балтию, Польшу. Вы проигнорировали это. Я больше не хочу с вами разговаривать. Да, я категорична. Конечно, отчасти этих людей можно понять - мы все были республиканцами, мы так выросли. Республиканцы боролись с коммунизмом. Мы пострадали от русских и коммунизма, поэтому поддерживали республиканцев. Но с конца 80-х, когда у власти был Рональд Рейган, очень многое изменилось. И сейчас при голосовании нужно было включить критическое мышление. Нужно было думать головой, она ведь нам для этого дана».