"Есть эксперты, которые говорят, что это последнее мирное лето..." Ринкевич предлагает готовиться к любому сценарию

Ринкевич отметил, что сигналом такого сотрудничества уже является способность стран Балтии, Польши, а также Финляндии координировать свои действия по вопросу о выходе из Оттавской конвенции. Важно также, что Латвия пытается координировать общую военную тактику и стратегию в более широком направлении - развитии экспедиционных сил стран Балтии и Северной Европы. "Мы слышим много разных мнений и заявлений, и есть эксперты, которые говорят, что это последнее мирное лето... Я уверен, что это не последнее мирное лето. Если мы будем сами готовы, готовы будут и другие, и нам нельзя расслабляться", - сказал президент.