"Ощущение унизительное": латвиец обжаловал штраф дорожной полиции, но там верят не доказательствам, а только своим радарам
Житель Латвии рассказал в социальных сетях о случае, который вызвал бурную дискуссию в обществе. По словам мужчины, он был оштрафован за превышение скорости, несмотря на наличие доказательств своей невиновности.
Инцидент, о котором сообщается в соцсетях, произошел в зоне с ограничением скорости до 30 км/ч. Мужчина утверждает, что ехал осторожно, стараясь не загрязнить только что вымытую машину. Однако вскоре его догнал патруль полиции и обвинил в превышении скорости — якобы он ехал 59 км/ч, по данным полицейского радара.
"Моя запись с видеорегистратора не помогла. Мне сразу же выписали протокол: 80 евро и два штрафных пункта", — рассказывает мужчина.
Он решил обжаловать выводы патруля и написал заявление, к которому приложил данные от двух независимых компаний по отслеживанию транспорта по GPS. Одна из них сотрудничает с CSDD и передает им информацию о скорости движения коммерческого транспорта. Обе компании предоставили официальные отчеты, где зафиксировано, что в момент инцидента максимальная скорость автомобиля составляла 41 км/ч.
Однако ответ полиции оказался кратким: "У полиции приборы верифицированы до конца 2025 года и других транспортных средств не было". "Это значит, что все справедливо. Про GPS компании в ответе - нет ни слова", - негодует водитель.
Теперь у мужчины есть 10 дней, чтобы подать иск в суд, но он признается, что не может позволить себе нанимать адвоката и платить судебные издержки: "Я в шоке от этих реалей. Ощущение унизительное. Напичкали патрульные машины дешевой, глючной электроникой, "как-то прошли" верификацию, и теперь они вправе, под прикрытием госструктур, вершить беспредел".
Большинство комментаторов поддержало возмущение:
"К сожалению суд также будет на их стороне с такой-же формулировкой. Или как у одного знакомого суд ответил, что у него нет оснований не доверять показаниям полиции, и все - плати..."
- "Был в точности в такой ситуации, только срубили с меня 280 евро. Ни какие доводы во внимание приняты не были вообще".
- "41 км/ч при разрешенных 30 км/ч, это так и так они имеют право выписать штраф, а не предупреждение".
- "Подобная ситуация была в прошлом году в Елгаве, шел на обгон, скорость движения была около 120 км/ч, чудо-радар показал 141 км/ч, пришлось договариваться на месте".