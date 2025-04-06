"Ощущение унизительное": латвиец обжаловал штраф дорожной полиции, но там верят не доказательствам, а только своим радарам

Теперь у мужчины есть 10 дней, чтобы подать иск в суд, но он признается, что не может позволить себе нанимать адвоката и платить судебные издержки: "Я в шоке от этих реалей. Ощущение унизительное. Напичкали патрульные машины дешевой, глючной электроникой, "как-то прошли" верификацию, и теперь они вправе, под прикрытием госструктур, вершить беспредел".